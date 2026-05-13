Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.0 комментариев
Politico: Два депутата от немецкой партии АдГ хотят приехать на ПМЭФ-2026
Представители оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер и Штеффен Котре намерены отправиться в Петербург для участия в международном экономическом форуме, пишут западные СМИ.
Два представителя Бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер и Штеффен Котре собираются посетить Петербургский международный экономический форум в начале июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на репортера издания Politico Паулину фон Пецольд.
Официальные запросы на поездку пока не поданы, однако заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер уже выразил готовность их одобрить. Он отметил отсутствие политических препятствий для визита и добавил, что фракция возьмет на себя все сопутствующие расходы, пишет издание.
Пресс-секретарь лидера партии Алисы Вайдель воздержался от комментариев, сославшись на отсутствие официальных планов поездки. Петербургский международный экономический форум в текущем году состоится с 3 по 6 июня.
Ранее лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России. До этого партию заподозрили в попытке передачи России секретов немецкой безопасности.
А в ноябре прошлого года депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре посетил Международный симпозиум формата «БРИКС – Европа» на федеральной территории «Сириус» для обсуждения перспектив сближения государств.