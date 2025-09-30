Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Петербуржца приговорили к штрафу за осквернение триколора и Знамени Победы
Жителю Петербурга назначили наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы и штрафа 700 тыс. рублей за порчу государственных флагов и копий Знамени Победы накануне Дня Победы 2024 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Санкт-Петербургский горсуд признал местного жителя Николая Трофимова виновным в вандализме, надругательстве над государственным флагом России и публичном осквернении символов воинской славы, передает ТАСС.
Суд над ним проходил с участием присяжных, коллегия вынесла по делу обвинительный вердикт, признав подсудимого не заслуживающим снисхождения. «Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Трофимова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214 (вандализм), ст. 329 (надругательство над Государственным флагом России, 2 эпизода), ч. 3 ст. 354.1 (публичное осквернение символов воинской славы России, 2 эпизода) УК РФ. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года со штрафом 700 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов.
Как следует из материалов дела, 4 мая 2024 года Трофимов облил черной краской копии Знамени Победы и государственного флага РФ, установленные у дома 48 по проспекту Королева. 9 мая он повторил эти действия с триколором у дома 3 по Мартыновской улице и с копией Знамени Победы у дома 39 по проспекту Королева.
Кроме того, было установлено, что в декабре 2023 года Трофимов испортил черной краской билборд с изображением военнослужащего на Комендантском проспекте, действуя по мотивам социальной ненависти. Сам Трофимов вину признал частично.
