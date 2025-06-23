Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.2 комментария
Неизвестные сорвали и разорвали знамя Победы у Шереметевского сквера в Петербурге
Знамя Победы, вывешенное к 9 Мая на доме у Шереметевского сквера, было найдено разорванным и брошенным на землю в Кировском районе в Петербурге.
Знамя Победы, вывешенное к 9 Мая на фасаде дома в Кировском районе Петербурга, было обнаружено разорванным и брошенным на землю, передает «Фонтанка» .
В полицию о случившемся сообщил житель города, который заметил, что флаг, украшавший девятиэтажку на улице Танкиста Хрустицкого, оказался в неприглядном состоянии рядом с Шереметевским сквером.
Когда именно произошло это происшествие, пока не установлено. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее следственные органы инициировали процесс прекращения российского гражданства для семей подростков, осквернивших флаг с георгиевской лентой в Обнинске.