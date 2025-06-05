Семьи топтавших флаг в Обнинске решили лишить гражданства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рассмотрением вопроса о лишении гражданства семей, чьи дети топтали флаг с Георгиевской лентой в Обнинске, занимаются следователи, передает ТАСС. Инцидент произошел в начале мая, когда двое подростков осквернили установленный на доме флаг с Георгиевской лентой.

По факту произошедшего была организована проверка и возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках следствия изучается законность получения российского гражданства родителями несовершеннолетних.

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин заявил: «Семьи уехали, но тут важно закончить все юридические процедуры. Они – недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно четко высказался – прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета».

Калугин пояснил, что без прекращения процедуры семьи могут вернуться в Россию, выбрав другой регион для проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. Следственный комитет начал проверку родителей подростков после инцидента. Власти заявили, что меры за осквернение георгиевской ленты должны быть неотвратимыми.