Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Следком начал проверку родителей детей после осквернения георгиевской ленты
СК проверил гражданство родителей подростков, осквернивших георгиевскую ленту в Обнинске
В Обнинске подростки осквернили георгиевскую ленту, вывешенную на доме, а их родители недавно получили гражданство России.
Проверка проводится по факту осквернения символа воинской славы, передает ТАСС. Несовершеннолетние сорвали георгиевскую ленту с флага на одном из домов в Обнинске, что квалифицируется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следственный комитет также изучит, насколько законно родители подростков получили российское гражданство, в рамках дела о халатности (ст. 293 УК РФ).
Как уточняет пресс-служба ведомства, дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил регулярно информировать его о ходе проверки. Сообщается, что родители подростков стали гражданами России недавно.
СК отмечает: «В городе Обнинске несовершеннолетние, чьи родители недавно стали гражданами Российской Федерации, осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. Следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.