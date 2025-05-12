Следком начал проверку родителей детей после осквернения георгиевской ленты

СК проверил гражданство родителей подростков, осквернивших георгиевскую ленту в Обнинске

Tекст: Денис Тельманов

Проверка проводится по факту осквернения символа воинской славы, передает ТАСС. Несовершеннолетние сорвали георгиевскую ленту с флага на одном из домов в Обнинске, что квалифицируется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ. Следственный комитет также изучит, насколько законно родители подростков получили российское гражданство, в рамках дела о халатности (ст. 293 УК РФ).

Как уточняет пресс-служба ведомства, дело находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил регулярно информировать его о ходе проверки. Сообщается, что родители подростков стали гражданами России недавно.

СК отмечает: «В городе Обнинске несовершеннолетние, чьи родители недавно стали гражданами Российской Федерации, осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. Следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества.