Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Подростки растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске
Проводится проверка по факту осквернения флага с георгиевской лентой несовершеннолетними в Обнинске, сообщило СУ СК по Калужской области. Как сообщали СМИ, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой.
Как сообщило ведомство в Telegram, в Сети появилась информация о том, что «в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы». Их личности установлены, процессуальные действия ведутся с ними и их родителями. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества (статья 354.1 УК о реабилитации нацизма).
Об инциденте сообщили в соцсетях местные жители, выразив возмущение произошедшим. На опубликованных снимках запечатлены двое детей, которые надругались над символом воинской славы, передает РЕН ТВ.
Напомним, следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма