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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    2 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 22:58 • Новости дня

    Подростки растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка по факту осквернения флага с георгиевской лентой несовершеннолетними в Обнинске, сообщило СУ СК по Калужской области. Как сообщали СМИ, в Обнинске подростки растоптали флаг с георгиевской лентой.

    Как сообщило ведомство в Telegram, в Сети появилась информация о том, что «в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы». Их личности установлены, процессуальные действия ведутся с ними и их родителями. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества (статья 354.1 УК о реабилитации нацизма).

    Об инциденте сообщили в соцсетях местные жители, выразив возмущение произошедшим. На опубликованных снимках запечатлены двое детей, которые надругались над символом воинской славы, передает РЕН ТВ.

    Напомним, следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

    Коментарии (13)
    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    10 мая 2025, 19:41 • Новости дня
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    Журналист Колесников принес извинения Лукашенко за репортаж с парада
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецкорреспондент Андрей Колесников «Коммерсанта» пересмотрел трансляцию парада и признал неточность информации о белорусском президенте Александре Лукашенко, ранее опубликованной в своем материале.

    Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников извинился перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко за недостоверную информацию, передает RT.

    В своем репортаже журналист сообщал ранее, что Лукашенко якобы не встал, когда мимо трибуны проходил белорусский военный расчет на параде Победы в Москве.

    Позднее Колесников пересмотрел видеозапись парада и выяснил, что Лукашенко все же встал во время прохождения своих военных.

    «Не увидел. Так что стоит принести извинения президенту Белоруссии», – заявил он в материале «Правда о вставании».

    Александр Лукашенко посетил парад на Красной площади в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал этот парад лучшим в истории.

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    10 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В подмосковной резиденции заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама То Ламу автомобиль «Победа».

    Встреча Медведева и То Лама прошла в резиденции зампреда Совбеза в Московской области. После переговоров лидеры вышли на улицу, где стоял серый ГАЗ-М-20. «Эта машина называется «Победа», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    Коментарии (12)
    10 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    Киев выразил демарш странам за участие лидеров в параде Победы в Москве
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    МИД Украины вызвал руководителей дипломатических миссий тех стран, чьи лидеры присутствовали на параде Победы в Москве.

    Представителям этих государств был объявлен официальный демарш, передает «Российская газета».

    Первый замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Кислица сообщил, что Киев считает участие иностранных лидеров в праздничных мероприятиях на Красной площади «недружественным шагом».

    Также Кислица заявил о недопустимости подобных визитов и подчеркнул, что Украина ожидает разъяснений от соответствующих стран.

    В Москве состоялся парад Победы, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов: более 11,5 тыс. военнослужащих, полторы тысячи из которых – участники СВО.

    На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Бразилии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

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    10 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже

    Попытки украинских активистов сорвать «Бессмертный полк» в Париже провалились

    Украинские активисты пытались сорвать «Бессмертный полк» в Париже
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже акция «Бессмертный полк» прошла несмотря на попытки ее сорвать и провокации со стороны украинских активистов, благодаря вмешательству полиции.

    Попытки украинских активистов сорвать акцию «Бессмертный полк» в Париже не привели к результату, передает РИА «Новости».

    По словам участника акции Анны Новиковой, активисты начали провокации еще на площади Республики и сопровождали колонну до кладбища, где разместили агитационные афиши и надписи с критикой президента России.

    Новикова отметила, что благодаря регистрации мероприятия и полицейскому присутствию, акция прошла без срыва. На месте дежурили около десяти бронированных машин полиции, поскольку силовики ожидали возможные провокации со стороны украинских активистов.

    Ранее в Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан.

    Проукраинские активисты ранее попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    10 мая 2025, 00:20 • Новости дня
    В центре Вены включили песню на стихи Захаровой

    Tекст: Антон Антонов

    Во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    «Центр Вены. Включили записи «Верните память» в исполнении Елены Север», – сообщила Захарова в Telegram.

    Захарова опубликовала видео, на котором люди с советскими флагами и портретами участников Великой Отечественной войны слушают песню на улице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году чиновницу из Кривого Рога уволили за прозвучавшую песню «Верните память» на праздновании Дня Победы на Украине. Захарова говорила, что на создание этой композиции ее вдохновила трагедия с российским самолетом, сбитым в Сирии. Песня написана о подвиге героя России Олега Пешкова.

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    10 мая 2025, 16:57 • Новости дня
    Школьницы в Белоруссии показали неприличные жесты во время салюта на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    В Могилеве несколько школьниц сняли видео с неприличными жестами на фоне праздничного салюта ко Дню Победы, их личности устанавливают силовики.

    В Могилеве разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео с неприличными жестами школьниц на фоне салюта в честь Дня Победы, передает канал «360».

    Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участниц произошедшего.

    Видеоролик вызвал негативную реакцию среди жителей города, учитывая трагическую историю Белоруссии в годы войны, когда страна потеряла треть населения и подверглась более чем 180 карательным операциям со стороны гитлеровцев.

    Ранее в Южно-Сахалинске подростков задержали за осквернение Вечного огня.

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    10 мая 2025, 00:45 • Новости дня
    Путин завершил 14-часовую серию международных встреч
    Путин завершил 14-часовую серию международных встреч
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Серия двусторонних международных встреч завершилась общением президента России Владимира Путина с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Путин 9 мая провел за общением с высокопоставленными иностранными гостями свыше 14 часов.

    Состоялись полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и председателем КНР Си Цзиньпином, а также восемь двусторонних встреч с лидерами Бразилии, Египта, Конго, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и Узбекистана, передает ТАСС.

    Он также проводил краткие разговоры «на ногах» с гостями на каждом из официальных мероприятий, посвященных празднованию 80-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, состоялись торжественные приемы в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и Грановитой палате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, показал миру, что Путин «не одинок». Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

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    10 мая 2025, 21:44 • Новости дня
    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского с извинениями

    В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фото деда Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    К памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда-фронтовика Владимира Зеленского Семена с подписью, осуждающей его внука.

    Как сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, к памятнику воинам Советской Армии в Берлине принесли фотографию деда Владимира Зеленского, Семена Зеленского, с подписью: «Товарищи, простите за внука-предателя».

    Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны. Он добровольно отправился на фронт в 17 лет до занятия Кривого Рога немецкой армией в августе 1941 года. В 1942 году Семен Зеленский окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен командировать взвод минометов в 153-ю стрелковую дивизию.

    Военный историк Андрей Смирнов уточнил, что Семен Зеленский сражался на Юго-Западном фронте, прошел через Левобережную Украину, участвовал в форсировании Днепра и освобождении Одессы, форсировал Днестр, командовал стрелковой ротой на 1-м Белорусском фронте.

    В июле 1944 года Семен Зеленский отличился при переправе через Западный Буг, а завершил боевой путь во время штурма Зееловских высот и на улицах Берлина 2 мая 1945 года. За проявленный героизм он был награжден двумя орденами Красной Звезды.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский в День Победы не будет чтить память деда-фронтовика, потому что предал его и ветеранов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский возненавидел День Победы.

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    10 мая 2025, 03:57 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала пенсионеров за песни на русском языке

    Tекст: Антон Антонов

    Возле Мемориала Вечной Славы в Киеве задержали пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке, сообщили украинские СМИ.

    «К Вечному огню подошла группа людей, которые начали громко петь разные песни на русском, однако с измененными словами», – пишут украинские СМИ. Один из них выкрикивал слова о «медалях за город Вашингтон», передает РИА «Новости».

    К группе подошли правоохранители и попросили прекратить пение. Мужчина, объясняясь только на украинском языке, заявил полицейским, что вправе «исполнять песни, которые желает». Полицейские силой хотели увести его и сопровождавшую женщину к патрульной машине. Они оба упали на асфальт и лежали какое-то время.

    Очевидцы на месте выразили возмущение действиями полиции. «Ну и что, пришли люди, спели песни солдатам – не вам – про войну. Как вам не стыдно, полицейские?» – сказала одна из женщин. Другая добавила, что стражам порядка не стыдно, потому что «они получают за это деньги».

    Позже пенсионеров силой посадили в патрульные автомобили, чтобы доставить в отделение.

    В марте премьер Украины Денис Шмыгаль признал отсутствие оснований для запрета песен на русском языке согласно национальному и международному законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве в День Победы полиция задержала пожилую женщину, которая возлагала цветы к монументу и отказалась снимать пилотку с красной звездой. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поздравил соотечественников с Днем Победы, несмотря на переименование этого дня на Украине в День Европы.

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    10 мая 2025, 04:53 • Новости дня
    В результате украинских атак в ДНР 9 мая пострадали мирные жители

    Tекст: Антон Антонов

    В ДНР 9 мая в результате киевской агрессии пострадали три мирных жителя, в том числе подросток, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    «Сегодня ВФУ (вооруженные формирования Украины) вновь пытались атаковать территорию республики дальнобойным ракетным вооружением. Силы ПВО отбили атаку. Вследствие падения фрагментов сбитой ракеты в поселке Криничная городского округа Макеевка пострадал подросток 2009 года рождения», – сообщил Пушилин в Telegram.

    В Петровском районе Донецка мужчина 1960 года рождения получил ранение при подрыве на мине ПФМ «Лепесток», а в Селидово Красноармейского муниципального округа тяжелые ранения получил мужчина 1973 года рождения в результате применения ВСУ ствольной артиллерии.

    Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки зафиксировано более десяти вооруженных атак, включая применение ракетного вооружения и ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района Курской области пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела ВСУ. Позднее он скончался. Кроме того, ВСУ попытались прорваться в Теткино Курской области. Беспилотник ВСУ также атаковал здание правительства Белгородской области.

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    10 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал День Победы общим праздником России и КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что жители его страны разделяют радость праздника вместе с российским народом и считают этот день общим, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Ким Чен Ын посетил посольство России в КНДР по случаю 9 мая и выразил уверенность, что День Победы объединяет две страны, передает ТАСС.

    По его словам, в КНДР День Победы воспринимается как общий праздник с Россией, и радость от него разделяется с союзным государством.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы. Президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    10 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Лула да Силва пожалел об отсутствии Европы на Параде Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Бразилии Лула да Силва подчеркнул важность сохранения памяти о Победе Советского Союза над нацизмом и роль европейских стран.

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна намерена сохранять память о Победе СССР над нацизмом, передает ТАСС. По словам Лулы да Силвы, европейские страны должны были быть представлены 9 мая на Красной площади вместе с Россией, чтобы отметить Победу в 1945 году.

    «Франция должна была принимать участие в праздновании, Германия также должна быть здесь, – заявил он журналистам. – Вся Европа должна была быть здесь в этот день. В День Победы над нацизмом. <…> Как мы можем [в этот день] критиковать страну, потерявшую 26 миллионов человек [в Великой Отечественной войне]?», – подчеркнул президент.

    Лула да Силва отметил, что не увидел памятного жеста со стороны стран Евросоюза, в отличие от Бразилии, которая продолжит отмечать День Победы. По его словам, Бразилия и дальше будет выполнять свой моральный долг, храня уважение к памяти о подвиге советского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование ситуации на Украине с Китаем и Францией. Лула да Силва осудил вооружение Европы и ее союзников. Президент Бразилии также сообщил о намерении сотрудничать с Россией в строительстве малых атомных электростанций для повышения энергетической безопасности страны.

    Коментарии (22)
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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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