Подростки растоптали флаг с георгиевской лентой в Обнинске

Tекст: Антон Антонов

Как сообщило ведомство в Telegram, в Сети появилась информация о том, что «в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы». Их личности установлены, процессуальные действия ведутся с ними и их родителями. По результатам проверки будет дана процессуальная оценка по статье о публичном осквернении символов воинской славы России и памяти защитников Отечества (статья 354.1 УК о реабилитации нацизма).

Об инциденте сообщили в соцсетях местные жители, выразив возмущение произошедшим. На опубликованных снимках запечатлены двое детей, которые надругались над символом воинской славы, передает РЕН ТВ.

Напомним, следователи начали уголовное производство после повреждения подростками экспозиции в парке Победы, посвященной 80-летию Победы и Году защитника Отечества. В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма