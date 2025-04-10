Подростков задержали за осквернение Вечного огня в Южно-Сахалинске

Группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем, возбуждено дело по статье о реабилитации нацизма

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем в Южно-Сахалинске. По информации управления СК России по Сахалинской области, инцидент произошел в апреле текущего года на территории Площади Славы.



Уголовное дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ, касающейся реабилитации нацизма. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от регионального управления ведомства доклад о ходе расследования.

Дело находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Ожидается детальный отчет о предварительных и окончательных результатах расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо молодых мужчин из Дагестана принесли извинения за свои действия у мемориала «Вечный огонь» в Невинномысске, где они потоптались по постаменту и бросали предметы в пламя.

В поселке Березово Кемеровской области двое несовершеннолетних повредили 166 мест захоронений, включая могилы участников специальной военной операции, проводится доследственная проверка.

В Севастополе задержали мужчину, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Мемориале героической обороны города, который потушил пламя, справив на него нужду.

