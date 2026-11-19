70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?2 комментария
Мурашко рассказал о создании пистолета для 3D-печати кожи
Мурашко объявил о финальной стадии создания пистолета для 3D-печати кожи
Тканевый пистолет для бесклеточной 3D-печати проходит завершающую стадию разработки в рамках национального проекта, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава поприветствовал участников конгресса по регенеративной медицине и рассказал об успехах в области новых технологий, передает ТАСС.
«Еще одним ключевым направлением является 3D-печать. Здесь у нас также есть определенные успехи. И хотя биопечать с клетками в клинике – вопрос будущего, тканевый пистолет для бесклеточной 3D-печати уже находится на завершающих стадиях разработки в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья»», – заявил Мурашко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал появление цифровых рецептов в национальном мессенджере «Макс».
Также глава Минздрава сообщил о снижении летальности пациентов в клиниках благодаря внедрению искусственного интеллекта.
Кроме того, руководитель ведомства заявил об использовании беспилотной авиации для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов.