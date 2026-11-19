Мурашко объявил о финальной стадии создания пистолета для 3D-печати кожи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава Минздрава поприветствовал участников конгресса по регенеративной медицине и рассказал об успехах в области новых технологий, передает ТАСС.

«Еще одним ключевым направлением является 3D-печать. Здесь у нас также есть определенные успехи. И хотя биопечать с клетками в клинике – вопрос будущего, тканевый пистолет для бесклеточной 3D-печати уже находится на завершающих стадиях разработки в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья»», – заявил Мурашко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал появление цифровых рецептов в национальном мессенджере «Макс».

Также глава Минздрава сообщил о снижении летальности пациентов в клиниках благодаря внедрению искусственного интеллекта.

Кроме того, руководитель ведомства заявил об использовании беспилотной авиации для доставки анализов из отдаленных населенных пунктов.