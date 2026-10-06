Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».4 комментария
Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекций
Россия предложила США специалистов и оборудование для борьбы с инфекциями
Россия выразила готовность предоставить США специалистов, оборудование и средства диагностики для помощи в борьбе со вспышками инфекций, в том числе кори, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Россия готова предоставить американской стороне специалистов, лабораторное оборудование, высокоэффективные средства диагностики и профилактики, что может послужить цели возобновления совместной работы России и США в защите здоровья населения от инфекционных угроз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве подчеркнули, что Россия обладает большим практическим и научным опытом в обеспечении эпидемиологического благополучия как внутри страны, так и за ее пределами.
Отмечается, что в последние недели в США осложнилась ситуация с корью в трех штатах. В Пенсильвании в августе зарегистрировали четыре летальных случая на фоне вспышки инфекции, а 5 октября в штате Нью-Йорк была объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, с начала года в Соединенных Штатах зафиксированы вспышки сыпного тифа, 205 случаев брюшного тифа, а также регистрируются заболевания легионеллезом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори.
Число жертв этой инфекции в американском штате Пенсильвания достигло четырех.
Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за вспышки сыпного тифа в США.