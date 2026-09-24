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Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за вспышки сыпного тифа в США
В России усилили санитарно-карантинный контроль на границах из-за вспышки эндемического сыпного тифа в американском штате Калифорния, сообщил Роспотребнадзор.
Ведомство принимает необходимые меры для недопущения в страну проникновения опасного инфекционного заболевания, сообщается на сайте Роспотребнадзора. «Роспотребнадзор организует и контролирует комплекс мероприятий для предотвращения завоза и распространения сыпного тифа на территории России. Во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС «Периметр», – говорится в заявлении.
Вспышка эндемического сыпного тифа зафиксирована в американском Лос-Анджелесе 22 сентября. Выявлено семь инфицированных, шестерым из которых потребовалась госпитализация. Это уже вторая вспышка в Калифорнии за год. Причиной распространения инфекции стали антисанитария, скопление бездомных и рост популяции грызунов.
Всего в округе Лос-Анджелес за 2026 год зарегистрировано 109 случаев заражения. Заболеваемость в США продолжает расти: в 2024 году выявили 187 случаев, а в 2025-м – 220.
В России последние локальные вспышки сыпного тифа фиксировались в СССР в середине прошлого века.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали ПЦР-тесты для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.
Летом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила туристам о важности вакцинации перед посещением эндемичных регионов.
До этого глава ведомства назвала все случаи заболевания брюшным тифом в стране завозными.