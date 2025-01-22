В Москве задержан сотрудник банка за кражу 180 млн рублей

Работник банка в Москве украл 180 млн рублей и конвертировал в криптовалюту

Tекст: Вера Басилая

Волк написала в своем Telegram-канале, что о преступлении стало известно после обращения представителей финансового учреждения в полицию, когда они обнаружили пропажу крупной суммы денег. Злоумышленника задержали в одном из московских аэропортов.

По словам Волк, сотрудник банка выносил наличные по частям. «Последнюю партию в размере 35 млн рублей он конвертировал в криптовалюту», – сообщила она.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «кража», и ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все детали противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ задержали бывших руководителей российского банка по подозрению в хищении более 1,4 млрд рублей через продажу старинных монет по фиктивным документам.

Бывший глава тюменского банка получил восемь лет заключения за кражу 561 млн рублей.