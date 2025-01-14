ФСБ задержала работников банка за растрату 1,4 млрд рублей

ФСБ и МВД задержали работников одного из банков за растрату более 1,4 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ задержали бывшего председателя совета директоров и членов правления одного из российских банков за растрату более 1,4 млрд рублей финансового учреждения при продаже старинных монет по фиктивным документам, передает ТАСС.

Ирина Волк сообщила, что участники организованной группы в 2016 году использовали свое должностное положение для заключения между банком и одним из злоумышленников договора купли-продажи. По его условиям, банкир продал подконтрольному учреждению принадлежавшую ему коллекцию старинных монет. При этом использованы фиктивные документы, на основании которых стоимость сделки была завышена более чем в три раза и составила 2 млрд рублей. Специалистами установлено, что стоимость коллекции из 395 монет составляет не более 550 млн рублей.

В настоящее время двум фигурантам предъявлено обвинение, им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Предполагаемый организатор противоправной деятельности находится в международном розыске за ранее совершенное преступление.

Ранее Замосковорецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей.

Хотин попросил суд смягчить приговор и заявил о желании отправиться в зону СВО.