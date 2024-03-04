Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».10 комментариев
Суд приговорил экс-банкира Хотина к девяти годам колонии
Суд приговорил экс-банкира Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей, сообщает источник из зала суда.
Как сообщил источник ТАСС, суд признал Хотина виновным по статье «Растрата в особо крупном размере» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девяти лет колонии общего режима. Также суд обязал Хотина выплатить 17 млрд рублей в счет погашения вкладчикам банка.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы взыскал более 192 млрд рублей с Алексея Хотина в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов.
Напомним, в 2017 году ЦБ отозвал у ПАО Банк «Югра» лицензию, Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом.