Лавров заявил о переезде жителей западных стран в Россию для самореализации

Tекст: Вера Басилая

«Сейчас подумал, что к нам приезжают люди из-за границы, чтобы реализоваться, потому что считают, что здесь в рамках наших традиционных культурных ценностей, нашего образа жизни они могут реализовать свой потенциал», – сказал Лавров в интервью телеканалу «Спас» в честь 80-летия патриарха Кирилла.

Министр добавил, что россиянам для самореализации не требуется уезжать из страны, передает ТАСС.

По его словам, в России можно стать космонавтом, фермером, ученым, летчиком, спортсменом или священнослужителем, «работая, говоря на своем русском языке».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров назвал укрепление позиций русского языка необходимым условием для сохранения культурного многообразия в мире. Лавров также заявил о неминуемом провале попыток Запада отменить русскую культуру.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на Западе активно распространяются сатанинские ценности, поэтому нормальные люди не хотят воспитывать детей в такой системе.