Политолог Шаповалов: «Новая Ялта» была бы миру на пользу

Tекст: Олег Исайченко

«Трехсторонний саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, по сути, стал констатацией того, что США больше не могут претендовать на диктат и гегемонию. Американский лидер и его команда, похоже, это осознают и поэтому выстраивают отношения с двумя другими центрами силы – Россией и Китаем», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

Он напомнил, что встреча завершилась подписанием совместной декларации. «Это серьезный шаг вперед. Четыре принципа, зафиксированные в документе, фактически задают векторы развития мира с учетом тех реалий, которые формируются сейчас, – реалий мира после завершения эпохи однополярности. Мир стал многополярным», – подчеркнул собеседник.

Эксперт обратил внимание на некоторые параллели между прошедшим в четверг саммитом и Ялтинской конференцией. «Как и в 1945 году, в настоящий момент мир меняется, и эти изменения требуют новых принципов международных отношений, норм, правил и институтов», – указал Шаповалов. В этом контексте примечательно, что события в Ялте 1945 года положили начало созданию ООН, а сегодня лидеры трех стран согласились с необходимостью реформирования этой организации.

«Неэффективность Лиги Наций привела к тому, что началась Вторая мировая война. На момент Ялтинской конференции она еще существовала. Тогда, в 1945-м году, пошли по пути создания новой структуры взамен старой. В том же году на конференции в Сан-Франциско была создана ООН. Сегодня три лидера говорили о более мягком варианте: не об упразднении ООН, а о ее реформировании. Российский президент неоднократно поднимал эту тему на протяжении нескольких лет. Москва выступает за сохранение Организации Объединенных Наций и видит ее позитивную роль, однако констатирует: структура организации не отвечает современным вызовам», – отметил спикер.

Еще одна важная параллель: как и в 1945 году, по итогам сегодняшнего конфликта придется согласиться с реалиями на земле. Эксперт обратил внимание на то, что Путин напрямую не сравнивает саммит с Ялтинской конференцией, но выражает надежду: со временем будет зафиксирована окончательная победа над неонацизмом. По оценкам эксперта, «Новая Ялта» была бы миру на пользу.

«Система международных отношений разбалансирована. Многие институты либо бездействуют, либо вообще перестали существовать – особенно в сфере безопасности. Поэтому нужна новая мировая система», – акцентировал аналитик.



Он также указал на острое заявление президента России о тех европейских политиках, которые довольно истерично реагируют на новости из Китая. «К сожалению для европейских народов, Европа утрачивает субъектность и уже не в состоянии влиять на мировые процессы. Причина – в прошлых ошибках, в том числе в неоколониальной политике, а также в том, что нынешние элиты защищают не национальные интересы, а интересы так называемых глобалистских структур. Именно поэтому Европа осталась за бортом этих процессов: она вынуждена лишь наблюдать за тем, какие решения принимают другие акторы», – заключил Шаповалов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал сравнения трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года. По его мнению, встреча глав СССР, Британии и Америки не несла в себе ничего плохого, поскольку именно на ней была зафиксирована победа над нацизмом.

«Считаю, правильным было бы зафиксировать победу над неонацизмом, чтобы мы говорили об искоренении самих идеологических корней ксенофобии, русофобии и других фобий, чтобы мы говорили об искоренении всего того, что связано было с коллаборационизмом во время Второй мировой войны и сотрудничеством с Гитлером и с его режимом», – сказал президент.

Кроме того, именно после Ялты были созданы условия, в рамках которых была создана ООН. По мнению президента, именно благодаря договоренностям того времени мир сегодня живет «без крупных глобальных военных потрясений». На этом фоне он подчеркнул, что на той конференции никто не пытался делить мир на части.

«Ялта просто зафиксировала реалии, которые сложились после Второй мировой войны. А что надо было делать тогда? Продолжать войну, что ли? В Ялте зафиксировали реалии, и в сегодняшних конфликтах придется согласиться с реалиями», – добавил глава государства.

Напомним, Ялтинская конференция прошла с 4 по 11 февраля 1945 года. В ней принимали участие лидеры СССР, США и Британии. Именно тогда была назначена дата учредительной конференции ООН, которая состоялась 25 апреля.

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