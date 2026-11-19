Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что российские власти продолжат работу по обеспечению безопасности сухопутного маршрута и отодвижению противника от границ, передает ТАСС.

«Мы будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется «Новороссия». Кстати говоря, это непростая работа. Мне это отчасти даже напоминает Дорогу жизни во время войны по льду Ладожского озера», – заявил Путин.

Глава государства отметил героизм гражданских водителей на этом маршруте, несмотря на наличие потерь. Он подчеркнул намерение делать все возможное для защиты трассы и создания полос безопасности вдоль российской границы на всех направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин исключил согласие Москвы на временное прекращение огня после нападения на Крымский мост.

Глава государства заявил об отсутствии у России намерений жертвовать чем-либо ради построения системы безопасности в Европе.

Российский лидер пообещал ответить на удары Вооруженных сил Украины по Крымскому мосту.