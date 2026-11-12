Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

Tекст: Игорь Иножарский

В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

«Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.