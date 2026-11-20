Handelsblatt: Экс-глава МИД ФРГ Бербок стала советником в консалтинговой фирме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бербок теперь работает в качестве высокопоставленного советника в консалтинговой компании FGS Global, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Она планирует совмещать работу в FGS Global, основанной в 2021 году, со своей профессорской должностью в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В августе портал Table.Briefings сообщал, что экс-глава немецкого МИД надеялась продолжить карьеру в международной политике, но не получила привлекательных предложений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Анналена Бербок заявила о намерении уйти из публичной жизни после окончания работы в структурах ООН.

В июне депутаты фракции ХДС/ХСС выступили с инициативой о вызове экс-главы МИД ФРГ в международный комитет Бундестага в связи с неудачей Берлина на выборах в Совбез ООН.

В мае суд обязал МИД Германии раскрыть СМС-переписку Бербок.