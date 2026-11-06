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В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности
The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»
Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.
Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.
Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.
На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.
В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.
В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.