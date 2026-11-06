  • Новость часаВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России
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    У Франции закончились деньги на социализм
    Американист: Визит Лантратовой и Дмитриева в Белый дом – хороший сигнал
    Президент Литвы нарушил запрет США на русофобский шум
    Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    ВС России поразили за неделю 14 сухогрузов
    Трамп анонсировал охватывающее всю Европу соглашение по Украине
    Маск отреагировал на претензии Киева по ситуации со Starlink
    Айзенкот стал фаворитом в борьбе за пост премьера Израиля
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 13:09 • Новости дня

    В Германии начали разработку космического оружия неограниченной дальности

    The Times: Немецкая компания разрабатывает оружие класса «космос – земля»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая технологическая компания Atmos Space Cargo ведет секретную разработку оружия класса «космос – земля» с неограниченной глобальной дальностью действия.

    Проект представляет собой высокоточную орбитальную систему для нанесения дальних ударов. Оружие состоит из конвенционального снаряда, запускаемого со спутника внутри защищенного спускаемого аппарата для предотвращения сгорания в атмосфере при падении, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times.

    Генеральный директор компании Себастьян Клаус отметил необходимость привлечения крупного партнера из оборонной промышленности, например концерна MBDA. Такое сотрудничество позволит нарастить производство с этапа прототипа и решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

    На пути развития проекта остаются значительные препятствия, включая отсутствие законодательного регулирования подобных технологий в космосе на уровне Евросоюза. Кроме того, неназванный военный источник издания указал, что траекторию полета такого оружия будет сравнительно легко обнаружить и отследить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Берлин запланировал масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем.

    В июле Лондон и Берлин договорились завершить конструирование новейшей крылатой ракеты к 2034 году.

    В начале июля власти Германии обсуждали с европейским оборонным концерном MBDA возможность производства сухопутного варианта американских крылатых ракет.

    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    На яхте «Андромеда» нашли следы удара после подрыва «Северных потоков»

    Полиция ФРГ: На яхте «Андромеда» нашли следы сильного удара

    Tекст: Вера Басилая

    На яхте «Андромеда», которую задействовали в подрыве газопроводов «Северный поток», обнаружены глубокие царапины и сколы от сильного удара, сообщил свидетель из ведомства уголовной полиции Германии.

    Сотрудник федерального ведомства уголовной полиции ФРГ выступил в Высшем земельном суде Гамбурга. Он показал снимки внешнего осмотра судна, сделанные криминалистами на сухой стоянке фирмы Mola, передает РИА «Новости».

    Повреждения зафиксированы на откидном борту для купания, через который спускаются на воду.

    «Несколько царапин глубиной до двух миллиметров были отчетливо видны при осмотре на месте», – сказал свидетель, отметив, что они стали результатом сильного внешнего воздействия.

    Судебный процесс по делу гражданина Украины Сергея Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Его обвиняют в координации подрыва «Северных потоков». Планируется более 40 заседаний до середины июня 2027 года.

    По версии следствия, бывший украинский военный вместе с другими военнослужащими по поручению государственных структур разработал план по уничтожению газопроводов. Прокуратура предъявила ему обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудник федерального ведомства уголовной полиции Германии сообщил о плате в 11 тыс. евро за аренду яхты «Андромеда» предполагаемыми диверсантами.

    Высший земельный суд Гамбурга запланировал десятки дополнительных слушаний по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    В прошлом месяце обвиняемый в подрыве «Северного потока» гражданин Украины Сергей Кузнецов отказался от дачи устных показаний в суде Гамбурга.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    6 ноября 2026, 08:26 • Новости дня
    В АдГ заявили о недовольстве немцев расходами на Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Поездки Владимира Зеленского в Берлин и визиты членов правительства Германии в Киев обходятся немецким налогоплательщикам слишком дорого, заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

    «Можно сказать прямо: если член федерального правительства едет в Киев или, наоборот, Зеленский приезжает в Берлин, то мы знаем, что это обойдется слишком дорого», – заявил Крупалла в интервью, опубликованном на YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге.

    Крупалла отметил, что немецкие налогоплательщики не понимают, почему власти ФРГ выделяют деньги Киеву, когда им самим приходится экономить. Политик добавил, что у многих немцев зимой батареи остаются холодными, потому что они не могут позволить себе заплатить за отопление, передает РИА «Новости».

    Сопредседатель АдГ раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что финансирование Киева якобы не отражается на жизни немцев. Крупалла указал на то, что в реальности в ФРГ ради этого сокращаются расходы на социальную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер подверг жесткой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    Во вторник Мерц в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским не стал отвечать на вопрос о дополнительной поддержке Киева.

    В понедельник внешнеполитическое крыло фракции АдГ в бундестаге выпустило программный документ с требованием полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.

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    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

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    5 ноября 2026, 18:01 • Новости дня
    Вскрытие не выявило следов насильственной смерти вице-премьера Баварии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предварительные результаты вскрытия тела министра экономики и заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера не показали признаков насильственной смерти.

    «Предварительные результаты вскрытия не выявили признаков насильственной смерти», – приводит РИА «Новости» сообщение прокуратуры Берлина. В ведомстве отметили, что в рамках продолжающегося расследования смерти политика предстоит провести дополнительные судебно-медицинские экспертизы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы столицы Германии инициировали проверку обстоятельств кончины заместителя премьер-министра Баварии Хуберта Айвангера.

    В среду Хуберта Айвангера нашли мертвым в одной из гостиниц Берлина.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 18:38 • Новости дня
    Мерц предложил создать в Евросоюзе запасы критически важного сырья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой создания в Европейском союзе запасов критически важных сырьевых материалов.

    «Мы идем на значительные риски, так как добыча и переработка сырья сосредоточены в весьма ограниченном числе стран. Снизить эти риски – в этом должно помочь государство», – заявил Мерц в Берлине на конференции фонда имени Фридриха Августа фон Хайека. По его словам, государство должно помочь диверсифицировать источники поставок, передает ТАСС.

    Канцлер подчеркнул, что выступает в ЕС с очень конкретным предложением создать запасы критически важного сырья. Без этих материалов невозможно обеспечить производство аккумуляторов, мощных электродвигателей, полупроводников и многих других продуктов, которые будут крайне необходимы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца безумцем за решение выделить Киеву еще 200 млн евро.

    В тот же день канцлер выдвинул президенту США Дональду Трампу условие пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия президента России Владимира Путина.

    Во вторник Мерц ушел от ответа на вопрос о дополнительной помощи Киеву.

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    5 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Минобороны Литвы назвал негодной к службе половину призывников страны

    Глава Минобороны Литвы Каунас назвал негодной к службе половину призывников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о непригодности половины граждан призывного возраста к прохождению срочной военной службы по состоянию здоровья.

    Власти Литвы столкнулись с массовым медицинским освобождением от армии на фоне планов возвращения к всеобщей воинской обязанности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

    «На заседании Государственного совета по обороне обсуждалась необходимость пересмотра вопроса о 45-50% тех, кто не приходит на службу по состоянию здоровья, действительно ли там существуют такие проблемы со здоровьем», – заявил Каунас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    В сентябре Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к обязательному призыву.

    В мае министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил о начале подготовки к введению всеобщей воинской повинности.

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    5 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Blue Origin отложила запуск тяжелой ракеты New Glenn

    Bloomberg: Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на 2027 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin перенесла запуск тяжелой ракеты New Glenn на январь 2027 года, сообщает Bloomberg.

    Основатель компании Джефф Безос в октябре говорил, что пуск намечен на декабрь 2026 года, однако теперь он отложен до января 2027-го, пишет Bloomberg. «Эти небольшие коррективы не умаляют наших достижений или важности предстоящей работы. Возвращение New Glenn к полетам остается нашим главным приоритетом», – говорится в служебной записке руководства Blue Origin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос разработал проект по размещению дата-центров на орбите для снижения энергопотребления.

    Джефф Безос вернулся на второе место мирового рейтинга миллиардеров после увеличения состояния до 370 млрд долларов.

    В мае взрыв тяжелой ракеты New Glenn во время испытаний повредил космодром на мысе Канаверал в штате Флорида.

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    5 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами

    Силы ПВО за день уничтожили 35 дронов над семью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 до 20:00 мск четверга над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымом, сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили 496 украинских беспилотников самолетного типа над страной.

    В среду силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над территориями 13 регионов.

    Во вторник над территорией страны в течение дня сбили 13 дронов ВСУ.

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    5 ноября 2026, 20:38 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе дрона по аэропорту на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена <…> нанесли удар по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме с помощью беспилотника», – цитирует его ТАСС. По словам представителя движения, атака привела к перебоям в воздушном сообщении в саудовской авиагавани.

    За прошедшие сутки военная авиация Саудовской Аравии нанесла 61 авиационный удар по объектам в Сане и ряде йеменских провинций, заявил Сариа. В результате обстрелов с использованием истребителей F-15 и Typhoon есть погибшие и раненые среди мирного населения.

    С начала эскалации аравийская коалиция нанесла по территории Йемена в общей сложности «4197 авиационных и ракетных ударов», добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

    В понедельник движение нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

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    5 ноября 2026, 16:08 • Новости дня
    Роскосмос: Космонавты получат обогащенный пробиотиками «сухой йогурт»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Роскосмос и компания «Логика молока» договорились о разработке «сухого йогурта» для орбитальных экипажей, который будет в десять раз богаче пробиотиками, сообщили в госкорпорации.

    «Специально для экипажей, работающих на орбите, будет разработан «сухой йогурт», который сохранит все функциональные свойства благодаря специально разработанной технологии сушки», – говорится в сообщении госкорпорации на платформе Max.

    Отмечается, что в его составе будет в десять раз больше пробиотических бифидобактерий по сравнению с обычным продуктом, а также витамины, кальций и белок. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель совета директоров «Логики молока» Руслан Алисултанов.

    Йогурт не требует холодной перевозки, поэтому будет востребован в арктических экспедициях и других труднодоступных районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник летчик-космонавт Иван Вагнер рассказал о высокой оценке российского творога американскими астронавтами.

    В сентябре российский завод производителя упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    В августе экипажу Международной космической станции решили отправить леденцы-петушки, орешки и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    6 ноября 2026, 07:07 • Новости дня
    Ростех разработал мобильную версию зенитного комплекса «Цитадель»

    Ростех установил зенитный комплекс «Цитадель» на автомобильное шасси

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специалисты Ростеха разработали мобильную версию зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», установив боевой модуль и системы обнаружения на автомобильное шасси.

    Боевой модуль комплекса, а также радиолокационные и оптические системы обнаружения теперь установлены на автомобильном шасси, сообщила госкорпорация в своем Telegram-канале.

    Такое решение позволит оперативно перебрасывать зенитный комплекс на разные объекты, требующие защиты от средств воздушного нападения. Кроме того, подвижный вариант системы обеспечит мобильные огневые группы расширенными возможностями поражения целей.

    Комплекс уже подтвердил свои характеристики в боевых условиях, успешно уничтожая беспилотники различных типов и крылатые ракеты. За счет «умных» снарядов с управляемым подрывом и новой системы управления огнем «Цитадель» расходует значительно меньше боеприпасов по сравнению со стандартными зенитными установками. Впервые новый комплекс был показан в мае на Международном форуме по безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ростехе сообщили о способности зенитного комплекса «Цитадель» поражать крылатые ракеты. Внедрение ИИ в систему управления огнем комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%. Министерство обороны России заявило о возможности применения артиллерийского комплекса «Цитадель» против безэкипажных катеров и легкобронированной техники.

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    У Франции закончились деньги на социализм

    Крупнейшие за последние годы протесты прокатились по Франции в середине недели. Люди недовольны огромными налогами и снижением уровня жизни, а в это время руководство страны отчаянно ищет, где найти несколько десятков миллиардов евро. Почему министр экономики заявляет, что «французская экономика зашла в тупик» – и куда исчезло благосостояние Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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