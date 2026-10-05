Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек
В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.
«Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.
Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.
В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.
В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.
В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.