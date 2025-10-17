Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.14 комментариев
Депутат Рады: Вопрос передачи ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу
Передача американских крылатых ракет Tomahawk Киеву временно откладывается на фоне переговоров между США, Россией и Украиной.
Вопрос о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk временно поставлен на паузу, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы – Украина», передает РИА «Новости».
Он отметил: «Пока что будет поставлен на паузу вопрос относительно поставки Tomahawk. Весь спектр иных вопросов будет обсуждаться. В частности, это предоставление нам большего количества систем ПВО и ракет для них, но не предоставление, как ранее, а через программу PURL финансирования от наших европейских партнеров».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский накануне планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о рисках эскалации. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что проблематика возможных поставок ракет обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США. Трамп после беседы заявил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Будапеште.
Трамп ранее отмечал, что почти принял решение по вопросу поставок Tomahawk, однако хотел бы выяснить, как именно Киев намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение этих ракет на Украине нанесет ущерб отношениям между Россией и США и что использовать Tomahawk без участия американских военных невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что возможная поставка Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам Лаврова, любые вооруженные грузы для Украины станут законной целью для России. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву со стороны Запада мешают переговорам и усугубляют конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили сомнения в значимости ракет Tomahawk, которые Украина запрашивает у США. Судьба новых вооружений для Украины может определиться после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом озвучил позицию России относительно поставок Tomahawk.