    Диверсия на «Северных потоках» начала разрушать авторитет Германии в ЕС
    Фицо: Русские становятся на колени, только чтобы завязать шнурки
    Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия»
    Глава Башкирии сообщил о пострадавших при взрыве на предприятии «Авангард»
    Миллер: Газоемкие предприятия покидают Европу
    МВФ предупредил о рисках использования российских активов Западом
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    Вырос спрос россиян на новогодние поездки в Европу
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    6 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 20:08 • Новости дня

    Депутат Рады: Вопрос передачи ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу

    Депутат Рады: Вопрос передачи ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу
    @ U.S. Navy/Lt. James Caliva

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача американских крылатых ракет Tomahawk Киеву временно откладывается на фоне переговоров между США, Россией и Украиной.

    Вопрос о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk временно поставлен на паузу, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телеканала «Мы – Украина», передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Пока что будет поставлен на паузу вопрос относительно поставки Tomahawk. Весь спектр иных вопросов будет обсуждаться. В частности, это предоставление нам большего количества систем ПВО и ракет для них, но не предоставление, как ранее, а через программу PURL финансирования от наших европейских партнеров».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский накануне планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о рисках эскалации. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что проблематика возможных поставок ракет обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США. Трамп после беседы заявил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в Будапеште.

    Трамп ранее отмечал, что почти принял решение по вопросу поставок Tomahawk, однако хотел бы выяснить, как именно Киев намерен их использовать. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что применение этих ракет на Украине нанесет ущерб отношениям между Россией и США и что использовать Tomahawk без участия американских военных невозможно.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что возможная поставка Tomahawk Украине нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам Лаврова, любые вооруженные грузы для Украины станут законной целью для России. В Кремле считают, что поставки оружия Киеву со стороны Запада мешают переговорам и усугубляют конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники выразили сомнения в значимости ракет Tomahawk, которые Украина запрашивает у США. Судьба новых вооружений для Украины может определиться после переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом озвучил позицию России относительно поставок Tomahawk.

    17 октября 2025, 08:10 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге

    Подполье заявило о поражении базы ВСУ с натовскими самолетами в Кривом Роге

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 октября по военному аэропорту на севере Кривого Рога, где базировались натовские самолеты и осуществлялись массовые запуски дронов, был нанесен удар.

    Ночью был нанесен удар по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что под огонь попали железнодорожный вокзал и аэропорт на севере города, где, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, находились до пяти самолетов, в том числе и самолеты НАТО.

    Лебедев отметил: «Взрывов насчитали около 15. Хорошо горит в районе Лозоватского райаэродрома на севере города (Кривого Рога), хранящего от пяти самолетов, в том числе и натовских». Он также сообщил, что с этого аэродрома регулярно осуществляется запуск дронов по южным регионам России: Крыму, Краснодарскому краю, югу Ростовской области.

    Кроме аэропорта, как уточнил Лебедев, был поражён крупный логистический железнодорожный узел, где находились ангары и склады с вооружением. По его словам, эти объекты использовались ВСУ для снабжения и переброски техники.

    Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке властей России, стояли украинские спецслужбы. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сумах в результате удара было уничтожено около сотни беспилотных летательных аппаратов ВСУ, готовых к погрузке на грузовик.

    Подполье сообщало о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом. Подполье также сообщало об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 13:04 • Новости дня
    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута

    Политолог Баширов сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию на встречу с Трампом

    Политолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет Владимира Путина на саммит в Будапешт вряд ли будет проходить через Польшу. Более перспективным выглядит «южный маршрут»: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее был анонсирован саммит Путина и Трампа. Ожидается, что он состоится в Будапеште.

    «В случае с Аляской, где в августе состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, безопасность полета российского «борта № 1» гарантировали США, и американские истребители на некотором участке сопровождали Ил-96-300ПУ», – напомнил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов, отметив, что анонсированная встреча лидеров в Будапеште вызывает вопросы о маршруте и обеспечении защиты делегации России.

    «В нейтральном воздушном пространстве борт будет сопровождать наша авиация. Но далее речь пойдет о заходе в воздушное пространство стран НАТО – потребуется разрешение», – рассуждает политолог. Баширов упомянул в этой связи недавний инцидент в небе Эстонии: российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а власти прибалтийской республики раздули скандал и обвинили Москву в якобы нарушении границ.

    «Северный маршрут через Польшу – не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут. На мой взгляд, более перспективным выглядит южный маршрут: Черное море – Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Там есть наши ПВО, могут лететь наши истребители. «Узкий» момент – это пролет над странами Североатлантического альянса: Турцией и Болгарией», – полагает спикер.

    Стоит учитывать, что та же Болгария и Сербия ратифицировали Римский статут МУС. Однако, по мнению Баширова, это не станет препятствием. «Я думаю, что американская сторона даст гарантии. Вероятно, истребители ВВС США сопроводят «борт № 1», – отметил Баширов.

    Военкор Александр Коц считает наиболее вероятным вариантом маршрут Каспий – Иран – Турция – Средиземноморье – Черногория – Сербия – Будапешт. По его мнению, поскольку общей границы с Венгрией у нас нет, а та, в свою очередь, не имеет выхода к морю, и «телепортационную кабину пока не изобрели», надо выбирать из нескольких зол меньшее.

    «Было бы, конечно, символично пролететь напрямую над Украиной. И с высоты наблюдать вспышки рвущихся от гнева дуп. Но этот маршрут, пожалуй, из разряда помечтать. Слишком очевиден риск атаки на «борт № 1», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    «Лететь через Белоруссию и Польшу с пролетом через Словакию… Ну вы сами видите в этом предложении слово «Польша». Из Черного моря через Румынию? Тоже из области экзотики с неоправданным риском. Как и северный маршрут через Балтику, Германию и Австрию. Вспоминаем неопознанные дроны», – продолжил он.

    «В любом случае непростая задачка для наших спецслужб в целом и ФСО в частности. А уж британцы со своими самостийными питомцами как сейчас расстараются, чтобы устроить какую-нибудь гадость», – заключил Коц.

    Ранее по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что президенты России и США могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе. Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять саммит между Путиным и Трампом, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он немедленно позвонил Трампу, после разговора сообщил, что подготовка к саммиту Россия – США идет полным ходом, и даже назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными. В частности, впечатлениями от беседы в соцсети Truth Social поделился сам глава Белого дома.

    Трамп считает, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского конфликта. Он также отметил, что Путин поблагодарил первую леди Штатов за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы также обсуждались перспективы торговли между США и Россией после окончания украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, чего ждать России и миру от нового саммита Путина и Трампа.

    Комментарии (15)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы

    Рэпер Macan объявил о начале срочной службы с 28 ноября

    Tекст: Денис Тельманов

    Андрей Косолапов, выступающий под именем Macan, подтвердил, что отправится на срочную военную службу в конце ноября.

    Рэпер Андрей Косолапов, известный как Macan, объявил о дате своего призыва на срочную службу в армии, передает ТАСС. В видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, музыкант опроверг слухи о том, что он уехал из страны или скрывается.

    «В последнее время огромное количество неправдивых инфовбросов, желтые СМИ атакуют и выдумывают на ходу. Я никуда не уезжал, не был ни в какой Испании, никогда не скрывался. 28 ноября ухожу в армию», – заявил Косолапов.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Macan должен был явиться в военкомат 15 октября, однако он не появился в пункте сбора. Сам исполнитель ранее публиковал фотографию из призывного пункта в социальных сетях и заявлял, что будет проходить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер и рэпер Глеб Калюжный появился у призывного пункта с выбритой головой на черном Gelandewagen в сопровождении родственников.

    Рэпер Vacio встал на воинский учет и прошел медкомиссию после освобождения из-под ареста. Рэперу Мирону Федорову (Oxxxymiron) предписали выплатить штраф за дискредитацию ВС России по решению Ленинского райсуда Петербурга.


    Комментарии (0)
    17 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту России Владимиру Путину для визита в Венгрию может понадобиться обходить закрытое воздушное пространство недружественных стран, что усложняет организацию перелета, считают эксперты.

    Возможные варианты маршрута российского президента Владимира Путина для перелета в Венгрию обсуждаются экспертами.

    Основная сложность заключается в том, что страна практически окружена недружественными для России государствами, а воздушное пространство Европы фактически остается закрытым, отметил политолог-американист Кирилл Бенедиктов в Telegram-канале Readovka.

    Он заявил, что наиболее вероятным маршрутом может стать путь через Турцию, Средиземноморье, Сербию и далее в Венгрию. По его словам, Балканский коридор – единственный реальный вариант.

    Место встречи в Будапеште политолог объяснил независимой позицией Венгрии и тесными связями премьер-министра Виктора Орбана с Дональдом Трампом. «Орбан – из очень немногих европейских лидеров, кто сохраняет объективную позицию. Он близок к Трампу. Выбор Будапешта – это очень хороший знак для нас и очень плохой знак для Украины», – добавил Бенедиктов.

    Эксперт также предположил, что встреча Владимира Зеленского в Вашингтоне пройдет уже «в новой реальности», а после переговоров в Будапеште украинской стороне придется пересматривать свои планы.

    Военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале также отметил, что оба возможных маршрута – либо через Белоруссию, Польшу и Словакию, либо кружным путем через Турцию и Балканы – связаны с определенными рисками для первого лица государства.

    Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале задался вопросом о том, каким может быть гипотетический маршрут перелета Москва – Будапешт в современных условиях, предложив читателям высказать свои версии.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров России и США. Он также отметил, что Будапешт выбран оптимальным вариантом для переговоров благодаря предсказуемой обстановке.

    Напомним, Путин и Трамп провели телефонный разговор и выбрали местом встречи Будапешт.

    Комментарии (22)
    17 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Bloomberg: Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп после саммита на Аляске анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным, на этот раз в Будапеште, при этом Трамп пока не дал согласия на передачу Украине «Томагавков» и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России, пишет Bloomberg.

    Американский президент Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает Bloomberg.

    Переговоры состоятся после того, как, по мнению агентства, «первая встреча в августе на Аляске не принесла ощутимого прогресса по урегулированию конфликта на Украине».

    Трамп сообщил о решении после двухчасового телефонного разговора с Путиным, заявив, что стремится добиться мира. Однако издание отмечает, что новые переговоры снижают давление на Москву, которое в последние недели усиливалось из-за недовольства Трампа затягиванием окончания войны.

    Беседа с Путиным состоялась накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Президент США в последнее время выражал более теплое отношение к Зеленскому, что контрастирует с его прежней холодной позицией по отношению к украинскому лидеру, отмечает Bloomberg. Украинская сторона надеется, что обострение разногласий между Трампом и Путиным подтолкнет США к усилению давления на Россию.

    Тем не менее Трамп пока не дал согласия на передачу Украине ракет Tomahawk и не поддержал инициативу Сената по введению новых санкций против России. «Tomahawk нужны и самим США», – заявил Трамп журналистам. По поводу санкций он отметил, что их введение «может состояться через неделю или две».

    В Кремле предупредили, что поставки Tomahawk Украине нанесут значительный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном, а также подорвут перспективы мирного урегулирования. Эксперты считают, что Путин использует переговоры для затягивания поставок оружия Киеву и отсрочки введения энергетических санкций против России. Место проведения встречи – Будапешт – может вызвать скепсис у европейских союзников, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан известен тесными связями с Москвой и критикой антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Axios сообщило, что украинскую делегацию удивил разговор Трампа с Путиным.

    Дональд Трамп заявил о планах обсудить с Владимиром Зеленским итоги беседы с российским лидером. Президент США ранее назвал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным продуктивным.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 15:36 • Новости дня
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    Президент Черногории объявил об изменении визового режима для россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Черногория в ближайшее время приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза, заявил президент страны Яков Милатович. Эта мера коснется и россиян, которые сейчас могут приезжать без визы на срок до 30 дней.

    Милатович в интервью европейскому изданию Politico заявил: «Мы пытаемся отсрочить введение виз, чтобы сохранить наш туристический сектор», передает ТАСС.

    При этом Милатович подчеркнул, что введение новых визовых правил – вопрос ближайшего времени, и Черногория «очень скоро» перейдет к стандартам ЕС. Президент также указал, что страна сейчас находится «в некотором вакууме», так как не имеет полного доступа к финансовым фондам Евросоюза.

    Милатович отметил, что его беспокоит приток российских инвестиций в экономику Черногории. Сейчас граждане России могут посещать страну без визы на срок до 30 дней, однако после ужесточения визового режима правила для них станут строже.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория достигла всех необходимых критериев для вступления в Европейский союз.

    Комментарии (7)
    16 октября 2025, 21:48 • Новости дня
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    Военкор Иван Зуев погиб в зоне СВО в Запорожской области
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, сообщили в МИА «Россия сегодня».

    В сообщении МИА «Россия сегодня» говорится: «Военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника». Состояние Юрия Войткевича оценивается как тяжелое, он получил ранения при том же инциденте, передает ТАСС.

    Ранее в зоне российской специальной военной операции на Украине погиб второй племянник стилиста и певца Сергея Зверева Игорь.

    В апреле военный корреспондент Никита Гольдин, пострадавший в результате украинской атаки в зоне специальной военной операции, скончался от полученных ранений.

    Комментарии (4)
    17 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Макаревич заработал около 5 млн рублей на вкладах в России с начала СВО

    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО
    @ Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Музыкант Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) за почти три года с начала спецоперации на Украине заработал почти 5 млн рублей на процентах по вкладам в российских банках.

    Андрей Макаревич с начала спецоперации заработал на процентах по вкладам в российских банках 4 млн 854 402 рубля, а также продолжает получать высокую пенсию, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Размер его пенсии составляет почти 90 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что в ее сумму входят доплаты: 41 955 рублей – за народного артиста РФ, а также 29 119 рублей – за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* продолжает владеть домом в Подушкино в Московской области.

    Федеральная налоговая служба ранее закрыла компанию Макаревича из-за недостоверных сведений.

    Глава ФПБК Виталий Бородин выступил с требованием лишить Макаревича гражданства России после его высказываний о народной артистке СССР Александре Пахмутовой.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    Еврокомиссия заявила об отсутствии запрета на визит Путина в ЕС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские санкции не содержат ограничения, запрещающего президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову посещать страны Евросоюза, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

    «Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет», – сказала она, передает ТАСС.

    В то же время представитель ЕК Олоф Джилл отметил, что вопрос о разрешении пролета самолета президента России в воздушном пространстве стран Евросоюза по пути в Венгрию находится в компетенции правительств этих государств.

    Напомним, после телефонных переговоров с Путиным президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с российским лидером в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа.

    Политолог Марат Баширов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил два маршрута для полета Путина в Венгрию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине.

    Комментарии (13)
    16 октября 2025, 21:42 • Новости дня
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    В США опубликованы советские архивы по расследованию убийства Кеннеди
    @ Tom Dillard/Dallas Morning News/MCT/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Архивные материалы по делу об убийстве бывшего президента США Джона Кеннеди, переданные посольством России американской конгрессвумен Анне Паулине Луне, включают около 300 страниц.

    В документах содержатся записи бесед между советскими и американскими представителями, телеграммы, служебные записки МИД и КГБ СССР, а также стенограммы встреч на высшем уровне, передает РИА «Новости».

    Среди опубликованных материалов есть тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, записка главы МИД Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного, в которой опровергаются слухи американской прессы о возможных связях Ли Харви Освальда с СССР. Также в сборнике представлен перечень документов, в том числе письма представителей американской администрации, анкета Освальда на получение визы в СССР и его обращение о приеме в советское гражданство.

    Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила в Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что материалы были опубликованы на платформе Substack и доступны для ознакомления. Она отметила: «Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы». По ее словам, эксперты продолжают работу по подтверждению подлинности бумаг, однако пока они считаются достоверными, пишет ТАСС.

    В документах также содержатся постановление Президиума ЦК КПСС о передаче Госдепартаменту США фотокопий материалов по пребыванию Освальда в СССР, письма Роберта Кеннеди и многочисленные сообщения ТАСС. Особое место в сборнике занимает реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало контактов с новым президентом США Линдоном Джонсоном.

    Как отмечают редакторы Российского исторического общества, впервые на основе оригинальных документов подробно показана активная позиция властей СССР по содействию расследованию убийства Кеннеди и развитию советско-американских отношений в этот сложный период.

    Накануне российский посол в США Александр Дарчиев передал конгрессвумен Анне Паулине Луне материалы о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди для дополнительного изучения.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 12:22 • Новости дня
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС

    Авиаэксперт Пантелеев: Безопасность полета Путина в Венгрию потребует политических договоренностей

    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Полет президента России Владимира Путина на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в Венгрию над нейтральными водами Черного моря будут сопровождать самолеты ВКС. Маршрут же над другими странами станет результатом политических договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Логично предположить, что российский президент полетит в Венгрию над Черным морем. Но детали маршрута, думаю, будут держаться в секрете, поскольку угрозы со стороны Украины нельзя сбрасывать со счетов», – сказал авиаэксперт Олег Пантелеев.

    «Технически есть возможность и полета через Польшу. Когда речь идет о государственных визитах, страны могут выдавать разовые разрешения на использование воздушного пространства. Но, на мой взгляд, нынешние отношения Москвы и Варшавы делают такой вариант маловероятным», – считает он.

    «Что касается безопасности полета, то это решается в договоренностях с высшим политическим руководством стран, через воздушное пространство которых пролегает маршрут. Нет никаких сомнений в том, что над нейтральными водами Черного моря для самолета Владимира Путина будет организовано сопровождение боевыми самолетами Воздушно-космических сил России», – продолжил он.

    «В то же время над странами НАТО такая охрана вряд ли будет осуществлена. Впрочем, как показывает практика, сопровождение организует принимающая сторона. В целом же маршрут полета главы государства будет результатом договоренностей прежде всего военно-политических властей стран, а не авиационных структур», – резюмировал эксперт.

    Ранее по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно, что главы государств могут встретиться в Будапеште. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

    Он рассказал, что провести переговоры в столице Венгрии предложил глава Белого дома. Путин «сразу же поддержал идею». Глава государства отметил желание Москвы решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации», добавил Ушаков.

    Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил о готовности Будапешта принять встречу, назвав предстоящее событие великой новостью для сторонников мира во всем мире. Он обсудил этот вопрос с Трампом, после чего сообщил о подготовке к саммиту Россия – США, и назвал Венгрию «островком мира».

    Напомним, прошедший в четверг вечером телефонный разговор Путина и Трампа стал восьмым по счету с начала года. Инициатором звонка был американский лидер, который в пятницу примет в Белом доме Владимира Зеленского. В США назвали переговоры с российским президентом хорошими и продуктивными.

    В соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению украинского кризиса. Он также отметил, что российский лидер поблагодарил первую леди Меланию за участие в защите детей, и подчеркнул, что эта работа будет продолжена. В ходе беседы обсуждались и перспективы торговли между США и Россией после окончания СВО. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чего ждать от новой встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (12)
    17 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев

    Меняйло сообщил о гибели в зоне СВО сына командующего армией ЮВО Марзоева

    В Запорожской области погиб сын командующего армией ЮВО Марзоев
    @ sergeimeniaylo

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне СВО в Запорожской области погиб гвардии лейтенант Василий Марзоев, командир разведвзвода и сын командующего 18-й армией ЮВО, сообщил губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

    Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что гвардии лейтенант Василий Марзоев погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

    Марзоев был командиром разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. За проявленные мужество и героизм он представлен к званию Героя России посмертно. Меняйло выразил соболезнования родственникам и близким погибшего офицера.

    Василий Марзоев был потомственным военным, сыном генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, командующего 18-й армией Южного военного округа. Его дядя, полковник Станислав Марзоев, заместитель командующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, погиб в Чечне в 2002 году. Меняйло отметил, что вместе с Станиславом Марзоевым участвовал в контртеррористической операции на Кавказе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания.

    Комментарии (13)
    17 октября 2025, 05:30 • Новости дня
    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным

    Axios: Украинская делегация была удивлена объявлением Трампа о встрече с Путиным

    Axios заявил об удивлении украинской делегации из-за разговора Трампа с Путиным
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Объявление президента США Дональда Трампа о планируемой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште стало неожиданностью для прибывшей в США украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, пишет Axios.

    В сообщении Axios отмечается, что Зеленский отправился в Вашингтон в четверг вечером в приподнятом настроении, рассчитывая на поддержку США, в том числе в вопросе возможных поставок крылатых ракет Tomahawk, передает ТАСС.

    Однако, как говорится в статье, «вскоре после приземления на базе ВВС Эндрюс» украинская делегация «была удивлена» заявлением Трампа о телефонном разговоре с Путиным и договоренностью о встрече «в Венгрии – самой недружественной по отношению к Украине стране Евросоюза».

    По данным портала, во время пребывания в США Зеленский собирается провести переговоры с руководителями ведущих американских оборонных компаний Raytheon и Lockheed Martin.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в четверг вечером. Трамп заявил, что встреча с Путиным состоится в Будапеште. Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме назначены на пятницу.

    Комментарии (3)
    17 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Трамп указал на несвоевременность санкций против России

    Трамп: Сейчас может быть не подходящее для санкций против России время

    Трамп указал на несвоевременность санкций против России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Введение новых ограничительных мер против России, возможно, не является своевременным шагом на данный момент, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп прокомментировал инициативу американского сенатора Джона Туна, который ранее отметил, что «настало время» рассмотреть законопроект о новых санкциях против России.

    «Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть не подходящее для этого время», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным Туну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о телефонном разговоре с Трампом и сообщил о подготовке мирного саммита между Россией и США.

    Комментарии (4)
    16 октября 2025, 22:16 • Новости дня
    Сийярто назвал фантастической новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал фантастической новость о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште.

    «Дорога к миру лежит через переговоры», – заявил Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, «фантастическая новость о том, что Трамп и Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость о том, что они скоро встретятся в Будапеште», передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что войну невозможно решить на поле боя, и выразил надежду на скорую личную встречу мировых лидеров.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон планируют начать подготовку саммита, который, вероятно, пройдет в Будапеште.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять встречу лидеров России и США.

    Вашингтон подтвердил подготовку переговоров по вопросам международной безопасности.

    В четверг состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Комментарии (8)
    Медведев: 336 тыс. человек заключили контракты с ВС России в 2025 году
    Крымский политолог назвал встречу Зеленского в США унижением
    Польша не выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» и освободила его
    Экс-глава управления МВД Грузии обвинен в причастности к попытке свергнуть власть
    Госдума отклонила законопроект о внедрении тревожной кнопки в сервисах такси
    В Ленинградской области разрешили регистрировать брак в Новый год
    В России решили начать производство вермутов Martini из дагестанского винограда

