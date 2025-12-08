Симоньян подарила Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной

Tекст: Антон Антонов

В пятницу в Индии состоялась церемония запуска нового телеканала RT India, который начал вещание из Нью-Дели 5 декабря. Саму трансляцию запустили Путин и Симоньян, передает РИА «Новости»

В своем Telegram Симоньян опубликовала кадры общения с президентом. По словам Симоньян, она приобрела вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и памятной надписью: «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа. «Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить. От нас, от телеканала», – сказала Симоньян, обращаясь к Путину, на что он поблагодарил ее: «Спасибо большое».

Также Симоньян рассказала, что продавец не сразу понял значение надписи на вазе и уточнил, означает ли это, что воссоединение произойдет только через 325 лет. «Я бы хотел раньше», – приводит Симоньян слова продавца.

«Мы тоже, говорю, работаем над этим», – пошутила она в ответ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время церемонии запуска вещания RT India Путин заявил, что запрет на вещание RT в ряде стран обусловлен страхом перед правдивой информацией. В ноябре президент отметил, что телеканал RT является единственной точкой опоры России за границей.