Tекст: Дарья Григоренко

В опубликованном на сайте института списке также значатся адмирал Павел Нахимов, императоры Николай I и Николай II, полководец Александр Суворов и император Петр I, передает РИА «Новости».

Согласно украинскому законодательству, объекты, посвященные этим историческим личностям, должны быть ликвидированы из публичных пространств страны. В материале подчеркивается, что речь идет об устранении «символики российской имперской политики».

Ранее на Украине князя Григория Потемкина официально внесли в список лиц, чьи имена подлежат удалению из публичного пространства в рамках политики декоммунизации.

Напомним, ранее власти на Украине обвинили российскую императорскую семью в «империализме». В стране разрешили присваивать улицам имена участников убийства царя.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, украинские власти превзошли большевиков в борьбе против так называемого «российского империализма».