Князя Григория Потемкина на Украине официально внесли в список лиц, чьи имена подлежат удалению из публичного пространства в рамках политики декоммунизации.
Генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин официально признан на Украине участником реализации политики «российского империализма», передает ТАСС. Об этом говорится в материалах украинского Института национальной памяти.
Согласно украинскому законодательству, местные власти должны убрать из общественного пространства все объекты, связанные с именем Потемкина.
Князь играл ключевую роль в освоении южных регионов Российской империи в конце XVIII века, среди которых были территории современных Николаева и Одессы.
Потемкин считается основателем Николаева и одним из основателей Одессы. В 2022 году в рамках политики «декоммунизации» демонтировали памятник «Основателям Одессы», где среди других фигур упоминался Потемкин.
Кампания по переименованию улиц и демонтажу памятников, связанных с советскими и российскими деятелями, стартовала на Украине в 2015 году после принятия закона о «декоммунизации». С 2022 года, как отмечает агентство, эти меры стали более системными, включая активное вытеснение русского языка и любых напоминаний о вкладе советского народа во Второй мировой войне.
Напомним, ранее власти на Украине обвинили российскую императорскую семью в «империализме». В стране разрешили присваивать улицам имена участников убийства царя.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, украинские власти превзошли большевиков в борьбе против так называемого «российского империализма».