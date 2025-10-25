На Украине разрешили называть улицы именем участника убийства царя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Институт национальной памяти Украины разрешил использовать имя российского революционера Николая Кибальчича для переименования улиц и культурных объектов страны, сообщает ТАСС. В материалах института отмечается, что Кибальчича не считают символом «российского империализма», поэтому его имя не подпадает под ограничения, установленные на Украине в рамках политики деколонизации.

Николай Кибальчич родился в Черниговской губернии Российской империи, которая сейчас находится на территории Украины. Он был членом революционной организации «Народная воля» и дважды принимал участие в подготовке покушения на Александра II, включая изготовление бомбы, которой в 1881 году был смертельно ранен российский император.

После ареста Кибальчич был казнен, однако находясь под стражей, он разработал проект первого российского реактивного летательного аппарата.

