Экс-спикер Рады Разумков: Каждый гражданин Украины должен более 8 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что государственный долг Украины достиг исторического максимума, передает ТАСС.

По его словам, на каждого жителя страны теперь приходится больше 8 тыс. долларов, а общая сумма долгов превышает годовой объем ВВП, совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП. Парламентарий считает, что столь стремительный рост госдолга объясняется не только боевыми действиями, но также управленческими ошибками, неэффективным использованием ресурсов и коррупцией.

По его словам, власти могли снизить долговое бремя за счет переговоров о реструктуризации, однако Министерство финансов не приняло соответствующих мер. Вместо этого, отмечает Разумков, правительство выбрало тактику повышения и введения новых налогов.

В Киеве признали, что могут финансировать только военные расходы бюджета за счет внутренних ресурсов, а остальные статьи обеспечиваются западной помощью. В настоящее время Украина ведет переговоры с донорами о возможности тратить их средства на оборону, но решений пока нет. В декабре Верховная рада одобрила бюджет на 2024 год с дефицитом 47,5 млрд долларов, однако финансовых гарантий по его покрытию от иностранных партнеров пока не получено.

Издание «Экономическая правда» прогнозирует, что по итогам года совокупный долг Украины увеличится до 110% ВВП.

Государственный долг Украины достиг более 191 млрд долларов к сентябрю текущего года. Его объем превысил 100% ВВП страны.

Украине в декабре необходимо провести ежегодный платеж Международному валютному фонду на сумму свыше 171 млн долларов.

Власти страны приступили к реструктуризации долга в размере 2,6 млрд долларов.

