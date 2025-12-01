Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Нидерланды решили выделить Украине 250 млн евро на боеприпасы и ПВО
Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной поддержки в размере 250 млн евро через инициативу PURL, позволяющую европейским странам закупать вооружения из американских запасов, заявил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
По его словам, Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной поддержки через инициативу PURL, информирует ТАСС.
Данная программа позволяет европейским странам закупать вооружения из американских запасов для быстрой поставки необходимых материалов.
Брекелманс заявил: «Сегодня я объявляю о выделении 250 млн евро для Украины через PURL. Это единственный способ получить больше боеприпасов для ПВО в очень короткий срок, а также боеприпасов для F-16 и других материалов из американских запасов».
Выступление Брекелманса состоялось накануне встречи министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило на Украину тридцатый пакет военной помощи.
Страны НАТО усилили давление на своих союзников, чтобы те поставляли больше американского оружия Киеву.
Ранее Германия выделила 500 млн долларов на закупку американских вооружений для Украины.