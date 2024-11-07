Под Черкассами решили снести памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

В Каменке под Черкассами снесут памятники Пушкину, Чайковскому и декабристам

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Каменка на Украине начаты работы по сносу памятников Петру Чайковскому, Александру Пушкину, декабристам и стелы декабристов, передает РИА «Новости». Памятники находятся на территории литературно-мемориального музея, расположенного в бывшей усадьбе Давыдовых под Черкассами. Здесь с 1937 года функционирует музей, посвященный Пушкину и Чайковскому.

В начале XIX века Каменка была местом встречи членов Южного общества декабристов, а великий русский поэт Александр Пушкин останавливался здесь в те же годы. Петр Чайковский посещал Каменку с 1863 года и работал над своими знаменитыми произведениями, включая «Евгения Онегина» и «Лебединое озеро». Однако теперь памятники этим выдающимся деятелям культуры будут демонтированы.

Снос памятников стал возможным после исключения их из реестра культурного наследия, что ранее делало демонтаж невозможным. По словам директора музея Александра Мушты, для демонтажа необходимо подготовить как финансовые средства, так и документы. Министерство культуры Украины уже начало процесс подготовки к демонтажу.

Кроме того, в Полтаве на месте снесенного в прошлом году бюста Пушкина установили инсталляцию «Ракета». Ее автором является дизайнер Роксолана Дудка, которая пояснила, что ее проект представляет собой «сложную аллюзию» и рассчитан на создание «когнитивного диссонанса».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве снесли памятник Пушкину, в Харькове демонтировали барельеф, посвященный этому поэту, а в Ровно по ошибке снесли стелу с изображением двух украинок.