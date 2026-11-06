Морпехи выявили на позициях ВСУ в Доброполье военных старше 50 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские позиции в освобожденном Доброполье удерживали возрастные военнослужащие и молодые солдаты, которых отправили на передовую сразу после окончания школы. Об этом рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Лотос, передает РИА «Новости».

«Возраст идет от 50 лет. Все возрастные. Либо это возрастные, либо максимально молодые пацаны, которых только от школы оторвали, а они уже находятся на передовой», – отметил командир.

Командир десантно-штурмового батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Кубок добавил, что украинские военные в Доброполье по радиосвязи жаловались на длительное отсутствие воды, продовольствия и медикаментов. По его словам, российские бойцы перехватывали сообщения противника, что провизия не доставлялась по три недели, а раненые солдаты оставались без помощи.

Из-за нехватки личного состава на Украине действует программа добровольного контракта для молодежи 18–24 лет. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, при этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обсуждают ограничение призыва граждан старше 50 лет. О полном освобождении Доброполья начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину в середине октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта.

Также Министерство обороны России заявило о блокировке крупной группировки украинских сил в Доброполье.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продолжении наступления российских подразделений в ДНР.