Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Позиции ВСУ в Доброполье занимали недавние школьники и военные старше 50 лет
Морпехи выявили на позициях ВСУ в Доброполье военных старше 50 лет
Украинские позиции в освобожденном Доброполье удерживали возрастные военнослужащие и молодые солдаты, которых отправили на передовую сразу после школы.
Украинские позиции в освобожденном Доброполье удерживали возрастные военнослужащие и молодые солдаты, которых отправили на передовую сразу после окончания школы. Об этом рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Лотос, передает РИА «Новости».
«Возраст идет от 50 лет. Все возрастные. Либо это возрастные, либо максимально молодые пацаны, которых только от школы оторвали, а они уже находятся на передовой», – отметил командир.
Командир десантно-штурмового батальона 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Кубок добавил, что украинские военные в Доброполье по радиосвязи жаловались на длительное отсутствие воды, продовольствия и медикаментов. По его словам, российские бойцы перехватывали сообщения противника, что провизия не доставлялась по три недели, а раненые солдаты оставались без помощи.
Из-за нехватки личного состава на Украине действует программа добровольного контракта для молодежи 18–24 лет. Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, при этом в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обсуждают ограничение призыва граждан старше 50 лет. О полном освобождении Доброполья начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину в середине октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о наступлении российских войск практически на всех направлениях фронта.
Также Министерство обороны России заявило о блокировке крупной группировки украинских сил в Доброполье.
Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продолжении наступления российских подразделений в ДНР.