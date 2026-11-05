При атаке дронов в Донецке пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате ночных атак БПЛА по Донецку в Куйбышевском районе пострадали мужчина 1991 г.р. и женщины 1961 и 1975 годов рождения», – сообщил Кулемзин на своей странице в Max.

Мэр добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По его словам, в Куйбышевском районе уничтожены частные дома и хозяйственная постройка, повреждены остекление жилых домов частного сектора, культурного и медицинского учреждений и транспортное средство.

В Ленинском районе повреждены остекление частного жилого дома, здания общественного питания, учебных учреждений и транспортное средство, в Ворошиловском – остекление и оконный блок многоквартирного дома, в Калининском – транспортное средство, а в Киевском, Кировском и Петровском – остекление и фасад частных жилых домов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате удара беспилотника по транспортному средству в Донецке пострадали два человека. В субботу в Харцызске местный житель получил ранения в результате ночного удара украинского дрона. На прошлой неделе в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина.