Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
При атаке дронов в Донецке пострадали три человека
В Куйбышевском районе Донецка в результате ночных атак беспилотников пострадали три человека, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате ночных атак БПЛА по Донецку в Куйбышевском районе пострадали мужчина 1991 г.р. и женщины 1961 и 1975 годов рождения», – сообщил Кулемзин на своей странице в Max.
Мэр добавил, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По его словам, в Куйбышевском районе уничтожены частные дома и хозяйственная постройка, повреждены остекление жилых домов частного сектора, культурного и медицинского учреждений и транспортное средство.
В Ленинском районе повреждены остекление частного жилого дома, здания общественного питания, учебных учреждений и транспортное средство, в Ворошиловском – остекление и оконный блок многоквартирного дома, в Калининском – транспортное средство, а в Киевском, Кировском и Петровском – остекление и фасад частных жилых домов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате удара беспилотника по транспортному средству в Донецке пострадали два человека. В субботу в Харцызске местный житель получил ранения в результате ночного удара украинского дрона. На прошлой неделе в Куйбышевском районе Донецка в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина.