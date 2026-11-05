Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент Владимир Путин в четверг может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник Песков сообщил о планах Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсудить двусторонние отношения на саммите АТЭС.
В воскресенье помощник президента Юрий Ушаков рассказал о готовности Путина ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского.