По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Президент Южной Осетии Камболов поздравил Путина с Днем народного единства
Президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, назвав праздник олицетворением способности народа объединяться перед лицом испытаний.
Сотрудничество с Россией имеет для республики особую ценность, заявил Камболов. Он подчеркнул намерение последовательно укреплять стратегическое партнерство, передает РИА «Новости».
«Этот праздник олицетворяет многовековые традиции российской государственности, силу духа и сплоченность многонационального народа России, его способность объединяться перед лицом испытаний, отстаивать суверенитет и национальные интересы страны», – говорится в послании, опубликованном на сайте югоосетинского президента.
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев заявил, что День народного единства напоминает о неразрывной связи народов двух стран. Он отметил историю борьбы за самоопределение республики, в которой Россия сыграла главенствующую роль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.
Президент Абхазии Бадра Гунба тоже направил поздравление Владимиру Путину по случаю праздника.