Найденный в тайной тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

Найденный в тюрьме под Киевом подросток рассказал об избиениях

Tекст: Катерина Туманова

На опубликованных в TikTok кадрах подросток сообщил, что находится в Киевской областной больнице. У него порезаны пальцы, болит ребро и ему трудно ходить. Прийти к зданию с подвалом его уговорили друзья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

По словам пострадавшего, он залез на забор вслед за приятелями, после чего в них распылили содержимое огнетушителя и стали кидать камни. Вскоре он снова оказался на заборе, однако из здания вышли несколько человек с лопатами и принялись бросать кирпичи. Парень упал, затем его затащили внутрь здания и начали избивать.

«Укладывают лицом в пол, начинают допрашивать. Меня так сильно огрели по голове, что я ничего не слышу, ничего не вижу. Потом за волосы берут и об другую стену бросают. А из-за того, что, когда меня бросили, я упал не на живот, они еще начинают бить меня головой об пол», – сказал подросток в видеоролике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник СБУ возбудила три уголовных дела против участников протестной акции возле неофициальной тюрьмы под Киевом.

В понедельник украинские СМИ сообщили об обнаружении избитого подростка в изоляторе Нацгвардии.

Киев признал существование концлагерей на Украине.

