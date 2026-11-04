По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
В Курской области за сутки сбили 135 украинских беспилотников
За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожено 135 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
За прошедшие сутки над Курской областью сбито 135 беспилотных летательных аппаратов противника различного типа, сообщил губернатор в Max.
ВСУ 66 раз применили артиллерию по отселенным районам региона. Кроме того, беспилотники противника 13 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.
Губернатор подчеркнул, что в результате атак разрушений, погибших и пострадавших нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава региона Александр Хинштейн сообщил о перехвате 168 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской областью.
В понедельник над территорией региона уничтожили 120 беспилотников ВСУ.
В воскресенье над территорией области сбили более 70 беспилотных летательных аппаратов противника.