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В Индонезии назвали дело о прослушке президента признаком госпереворота
Госсекретарь Индонезии назвал прослушку президента попыткой госпереворота
Предполагаемая незаконная прослушка президента Индонезии Прабово Субианто и других высокопоставленных лиц может иметь признаки действий, направленных на государственный переворот, заявил госсекретарь страны Прастьо Хади.
«Мы полагаем, что совершенные действия, возможно, уже можно рассматривать как имеющие признаки посягательства на государственную власть. Они также угрожают государственным интересам и безопасности, в том числе безопасности руководства страны», – заявил Хади.
Предполагаемая незаконная прослушка была направлена против президента, государственных должностных лиц, предпринимателей и представителей неправительственных организаций, передает РИА «Новости».
Хади пояснил, что сведения о президенте и государственных должностных лицах носят конфиденциальный характер, а их неправомерное использование может поставить под угрозу национальные интересы и суверенитет страны.
Ранее полиция Индонезии объявила о задержании трех подозреваемых по делу о незаконной прослушке, включая бывшего начальника Национальной полиции и главу администрации президента Листьо Сигита Прабово. По данным следствия, в 2025–2026 годах подозреваемые давали указания прослушивать телефонные номера президента, чиновников, политиков, представителей СМИ, общественных организаций и предпринимателей вне рамок законных следственных мероприятий.
Как сообщил глава уголовного розыска Национальной полиции Асеп Сафрудин, номера вносили в систему перехвата сообщений без необходимой проверки. В октябре подозреваемые распорядились удалить записи прослушки, чтобы скрыть следы. О предъявлении подозрений трем фигурантам было объявлено 3 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшего главу национальной полиции Индонезии, руководителя администрации президента Листьо Сигита Прабово задержали по подозрению в организации незаконной прослушки главы государства.