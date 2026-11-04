В Индонезии назвали дело о прослушке президента признаком госпереворота

Госсекретарь Индонезии назвал прослушку президента попыткой госпереворота

Tекст: Мария Иванова

«Мы полагаем, что совершенные действия, возможно, уже можно рассматривать как имеющие признаки посягательства на государственную власть. Они также угрожают государственным интересам и безопасности, в том числе безопасности руководства страны», – заявил Хади.

Предполагаемая незаконная прослушка была направлена против президента, государственных должностных лиц, предпринимателей и представителей неправительственных организаций, передает РИА «Новости».

Хади пояснил, что сведения о президенте и государственных должностных лицах носят конфиденциальный характер, а их неправомерное использование может поставить под угрозу национальные интересы и суверенитет страны.

Ранее полиция Индонезии объявила о задержании трех подозреваемых по делу о незаконной прослушке, включая бывшего начальника Национальной полиции и главу администрации президента Листьо Сигита Прабово. По данным следствия, в 2025–2026 годах подозреваемые давали указания прослушивать телефонные номера президента, чиновников, политиков, представителей СМИ, общественных организаций и предпринимателей вне рамок законных следственных мероприятий.

Как сообщил глава уголовного розыска Национальной полиции Асеп Сафрудин, номера вносили в систему перехвата сообщений без необходимой проверки. В октябре подозреваемые распорядились удалить записи прослушки, чтобы скрыть следы. О предъявлении подозрений трем фигурантам было объявлено 3 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывшего главу национальной полиции Индонезии, руководителя администрации президента Листьо Сигита Прабово задержали по подозрению в организации незаконной прослушки главы государства.