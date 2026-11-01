Трамп решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде

Трамп заявил о намерении позвать Зеленского на саммит G20

Tекст: Катерина Туманова

Американский лидер намерен позвать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу G20 в Майами, о чем он заявил журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Да, в этом нет проблем, я бы это сделал», – приводит ТАСС ответ Трампа.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится в не столь отдаленном будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США заявил о близости украинского конфликта к урегулированию. В среду Сергей Рябков сообщил о плотном диалоге с американской администрацией по Украине.

В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20.



