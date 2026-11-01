На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
Дания мобилизовала ресурсы для подрыва позиций России на глобальном Юге
Посол России Барбин обвинил Данию в подрыве позиций Москвы
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Копенгаген мобилизует финансовые и политические ресурсы для подрыва позиций Москвы в странах глобального Юга.
Отвечая на вопрос о возможном пересмотре Данией политики в отношении России после завершения спецоперации на Украине, дипломат отметил, что Копенгаген не планирует менять курс и продолжает жить в принципиально иной парадигме, передает ТАСС.
«Решается задача нанесения поражения нашей стране. Для достижения такой цели Дания мобилизует финансовые, экономические, политические и информационно-пропагандистские ресурсы, а также ведет целенаправленную работу по подрыву позиций России на постсоветском пространстве и в странах глобального Юга», – заявил Барбин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Барбин заявил о наличии у Москвы установочных данных датских наемников в рядах ВСУ. В октябре посольство России в Дании заявило о подготовке Копенгагеном силовых операций по задержанию грузовых кораблей РФ в акватории Балтийского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о российском видении мироустройства.