За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.19 комментариев
Посольство России обвинило Данию в подготовке пиратских захватов судов
Посольство России предупредило о подготовке Данией захватов судов на Балтике
Российское дипломатическое представительство в Копенгагене заявило о подготовке Данией силовых операций по задержанию отечественных грузовых кораблей в акватории Балтийского моря.
Датские власти поддержали силовые перехваты кораблей с российскими грузами, которые осуществляют страны НАТО в акватории Балтийского моря. При этом Копенгаген допускает возможность проведения собственных аналогичных акций, пишут «Известия».
«Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны», – заявили в посольстве России в Копенгагене.
Отечественные дипломаты подчеркнули, что западные государства фактически ведут подготовку настоящих пиратских операций против торгового флота. В диппредставительстве предупредили о крайней напряженности ситуации в регионе.
В посольстве добавили, что текущая обстановка на Балтике делает опасным любое необдуманное действие. По словам дипломатов, каждая подобная провокация грозит обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями для всех сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство иностранных дел заявило датскому послу решительный протест из-за действий военного вертолета над российским корветом.
В начале года посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о наличии у Москвы широкого набора мер для предотвращения провокаций НАТО на Балтике.
В прошлом году руководитель российской дипмиссии пообещал решительно защищать отечественные танкеры от попыток вмешательства западных стран.