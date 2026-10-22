Директору нацпарка «Куршская коса» Калине продлили арест

Суд продлил арест директору нацпарка «Куршская коса» Калине до 25 декабря

Tекст: Тимур Шайдуллин

По данным следствия, руководитель учреждения вместе со знакомым организовал две незаконные вырубки деревьев на особо охраняемой природной территории. Ущерб от уничтожения леса оценивается в 11,5 млн рублей, а от повреждения почвы – в 24,3 млн рублей, сообщает Калининградский областной суд в Max.

Действия фигуранта квалифицированы по статьям о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, нарушении режима охраняемых территорий и злоупотреблении должностными полномочиями.

В январе 2026 года суд отправил обвиняемого под домашний арест. В июле меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, ограничив общение со свидетелями и использование интернета. Из-за систематических нарушений этих ограничений в сентябре фигуранта снова заключили под стражу.

Представители силовых структур задержали Калину в начале года.