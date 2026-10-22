За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.12 комментариев
Директору нацпарка «Куршская коса» Калине продлили арест
Суд продлил арест директору нацпарка «Куршская коса» Калине до 25 декабря
Ленинградский районный суд Калининграда продлил срок содержания под стражей директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине до 25 декабря.
По данным следствия, руководитель учреждения вместе со знакомым организовал две незаконные вырубки деревьев на особо охраняемой природной территории. Ущерб от уничтожения леса оценивается в 11,5 млн рублей, а от повреждения почвы – в 24,3 млн рублей, сообщает Калининградский областной суд в Max.
Действия фигуранта квалифицированы по статьям о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере, нарушении режима охраняемых территорий и злоупотреблении должностными полномочиями.
В январе 2026 года суд отправил обвиняемого под домашний арест. В июле меру пресечения смягчили до запрета определенных действий, ограничив общение со свидетелями и использование интернета. Из-за систематических нарушений этих ограничений в сентябре фигуранта снова заключили под стражу.
Представители силовых структур задержали Калину в начале года.