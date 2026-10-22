Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

Англичане, обсуждая свою любимую воздушную Битву за Британию 1940 года, любят приговаривать: «Никогда еще столь многие не были обязаны столь немногим». У русских есть не менее показательные эпизоды подобного характера. Например, бой с германским десантом на острове Сухо.

Этот совсем крошечный остров находится всего в 27 км от Новой Ладоги – главной базы Ладожской военной флотилии. В годы Великой Отечественной он имел чрезвычайное значение для контроля за южной частью самого большого пресноводного озера Европы, по которой осуществлялась доставка продовольствия в голодающий Ленинград. Сумей немцы захватить его и оборудовать там долговременную базу – и каждый конвой стал бы нести не просто потери, а огромные потери. В Ленинграде это стоило бы жизни сотням тысяч людей. Немцы это прекрасно понимали.

Козырь в рукаве

Остров Сухо – искусственный, насыпной. Он имеет форму неправильной подковы, размеры 90х60 м и площадь, на которой поместилось бы от силы 5-6 стандартных советских дачных участков.

Остров располагал маяком, ради которого когда-то и был создан. А Ладожская военная флотилия развернула там батарею 100-мм орудий – всего три пушки. И 99 человек личного состава: двое отвечали за маяк, семеро – за работу сигнально-наблюдательного поста, остальные – за батарею и ее охрану. Имелись и три пулеметные установки, включая одну крупнокалиберную и одну счетверенную.

При этом остров Сухо был достаточно опасен и без орудий – местность вокруг изобиловала камнями и подводными скалами. Для навигации вокруг него и тем более для высадки были нужны специальные средства. Они должны были сочетать низкую осадку и высокую огневую мощь – сомневаться, что русские вцепятся в такой остров зубами, немцам не приходилось.

И тут на выручку противнику пришли паромы Зибеля – тяжелые катамараны, созданные еще в 1940 году для высадки в Англии. Высадка так и не состоялась, но паромы хорошо подходили для разборки и перевозки на любые театры военных действий.

А еще паромы были вооружены до зубов. 88-мм орудиями, как на танке «Тигр», и счетверенными 20-мм автопушками, которые могли создавать шквал огня в короткое время. То, что надо, чтобы подавить советскую батарею на острове.

Тридцать восемь судов, в число которых входили и паромы Зибеля, десантные баржи и катера сопровождения, появились у Сухо ранним утром 22 октября 1942 года. На их борту был готов к высадке десант – сотня штурмовиков, в изобилии имеющих гранаты и автоматическое оружие. В воздухе кружили «юнкерсы» и «мессершмитты». Судьба Ленинграда решалась в очередной раз – и на этот раз практически незаметно для города.

Снег и дым

Момент для нападения был выбран удачный – к тому времени на Ладоге уже несколько дней бушевали штормы, выпадали осадки и стояла низкая облачность. Из-за этого советская сторона практически не вела разведку. Весь предыдущий день и ночь внимание штабных офицеров Ладожской военной флотилии отвлекали учения по борьбе с десантами. Они проводились на западном берегу Ладоги – минимум в 60 км от Сухо.

Появление «озерной армады» у острова Сухо стало неприятным сюрпризом. В 6:57 утра шум моторов неприятеля зафиксировал экипаж сторожевого катера МО-171, находившегося неподалеку. А в 7:10 противника заметил дальномерный пост на острове. Враг находился на пределе видимости – километрах в пяти. Валил снег – это ограничивало возможности наблюдателей.

Вскоре немцы открыли огонь по острову и одним из первых же попаданий сбили антенну радиостанции – сообщить наверх о происходящем не вышло. Зато канонаду тут же заметили на МО-171 и тральщике ТЩ-100. Экипажи немедленно доложили по радио и тут же бросились в контратаку, несмотря на то что у них самих было лишь по паре сорокапяток и крупнокалиберных пулеметов.

Впрочем, первое время противника интересовал остров, а не катер с тральщиком. Враг собирался приблизиться и высадить десант. Позже, в отчете, советская сторона выскажет опасения, что противник мог снять свои зенитки, по крайней мере, с транспортных паромов и окопаться на захваченном Сухо так, что сковырнуть его уже не получилось бы. Именно это неприятель сделать и пытался, концентрируя почти все огневые средства на прикрытии десанта. От успеха высадки зависело все.

Но в 7:42 сразу два немецких десантных судна сели на рифы. Советские артиллеристы подожгли их, но, даже объятые пламенем, они продолжали стрелять по Сухо. Еще 6 минут – и на рифах оказался большой паром Зибеля и был расстрелян, по артиллерийским меркам, практически в упор – с 900 м.

Но уже в 7:50 картина боя изменилась – прилетели два «юнкерса» и сбросили бомбы. Все они легли мимо, но, пользуясь этим, немцы развернули суда дугой вдоль острова и покрыли его шквалом огня. Наши артиллеристы, неся потери убитыми и ранеными, бросились в укрытия.

Немцы высадили десант – около 70 вооруженных до зубов штурмовиков. В 8:20 они захватили два наших орудия из трех. Пытались испортить пушки, установив специальные заряды, но не успели их взорвать – гарнизон острова выбил штурмовиков с позиций артиллерии контратакой. После этого заряды побросали в воду – они рванули, упав на камни.

Правда, противник успел захватить пять тяжелораненых артиллеристов и увел их к береговой линии. Попытки отбить их пресекались врагом особенно яростно.

В 8:32 снег повалил с такой силой, что все суда, и советские, и германские, вынуждены были прекратить огонь. Но на клочке суши бой продолжался. Вскоре к снегу добавился густой черный дым от пожаров.

К 9 утра погода стала получше, и тут в небе появилась советская авиация. Это, видимо, стало переломным фактором в моральном состоянии немцев – стало понятно, что с наскока взять остров не удалось. Каждые пять минут ухудшали положение десанта и приближали точку невозврата.

В 9:20 немцы сняли десант, забрали пленных и пошли на север, в сторону контролируемого финнами берега. Артиллеристы бросились к орудиям, открыв огонь вдогонку – максимально быстро, насколько позволяли неполные расчеты, и максимально точно, насколько позволяли ранения.

Согласно документам Ладожской военной флотилии, позже, при разборе, действия артиллеристов и моряков в бою за Сухо были признаны эффективными. Нашлись и недочеты – так, гарнизону острова вменялась слабая инженерная подготовка позиций. Советские самолеты и корабли в условиях недостаточной координации время от времени стреляли друг по другу из пулеметов – к счастью, без жертв. Преследование противника подошедшими кораблями флотилии могло быть организовано и лучше.

Но все эти тактические упущения были скорее уроком на будущее, чем поводом рвать тельняшку на груди. Ведь в тот день было достигнуто главное – победа в бою оставила Сухо за Красной армией. А значит, жизни сотней тысяч ленинградцев удалось сберечь.