Политолог: Отношение Путина к ветеранам – это пример для нас всех

Политолог Линдигрин: Путин полностью поддерживает линию на сохранение памятников погибшим в Великую Отечественную войну

Tекст: Андрей Резчиков

«Владимир Путин полностью поддерживает линию на сохранение памятников погибшим в Великую Отечественную войну. И часто лично участвует в их открытии. Благодаря президенту в стране действует нацпроект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого также благоустраивают памятные места», – отмечает Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

«Мы все вместе не должны позволить предать забвению подвиги дедов и прадедов. Наши дети и внуки должны помнить о том, что испытывала наша страна на протяжении тех страшных 1418 дней. И Владимир Путин в данном случае – пример для всех нас, – продолжила эксперт. – По инициативе президента вводятся различные меры поддержки ветеранов, чтобы максимально сберечь их здоровье и обеспечить им комфортную жизнь».

Эксперт напомнила, что ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату размером 50 тыс. рублей. «Распоряжение приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда. Выплаты получат около 60 тыс. человек. По указу Владимира Путина ветераны-блокадники могут получать жилье. В Санкт-Петербурге этой мерой поддержки воспользовались более 11 тыс. блокадников. Также ветеранам предоставляются льготы для медицинского обслуживания и использования общественного транспорта», – добавила собеседница.

По ее словам, блокадный Ленинград – один из самых символических примеров стойкости наших граждан. «Город так и остался непокоренным. Несмотря на голод, холод, постоянные бомбежки и тысячи смертей родных и близких ежедневно. Для нашего президента снятие блокады – это также знаковое историческое событие. Как сын фронтовика, защитника Ленинграда, Владимир Путин всегда гордился подвигами ветеранов», – подчеркнула эксперт.

Она также отметила усилия Путина в борьбе с фальсификацией истории. «Сегодня президент продолжает защищать память о наших героях-соотечественниках. Борется с любыми проявлениями фашизма. Владимир Путин всегда подчеркивает, что для него особо важным было и есть – не дать переписать историю, чем сегодня занимаются на Западе», – указала спикер.

В субботу президент России Владимир Путин участвовал в мероприятиях в память о Дне освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 января 1944 года. Утром в ходе церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны президент заявил, что Россия продолжит работу по расследованию всех преступлений, совершенных нацистами.

«Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда, решение нацистов истребить целый город. Более миллиона ленинградцев – подчеркну, именно мирных жителей – стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что эти данные были установлены в ходе исследований, проведенных авторитетными историками и учеными, и пообещал, что Россия будет вести такую работу по всем другим преступлениям нацистов. По его словам, в годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население, о чем свидетельствуют документы.

«Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства.

Президент назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

«Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин.

Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

Мемориал в память о мирных жителях СССР возведен по инициативе Российского военно-исторического и Российского исторического общества на территории Гатчинского района Ленобласти – на месте лагерей военнопленных и донорских концлагерей для советских детей.

Стела представляет собой собрание из 150 барельефов, воссоздающих истории трагически погибших людей. На вершине мемориала находится фигура матери с детьми. Перед стелой горит Вечный огонь, а у его основания на разных языках написаны названия концлагерей, находившихся в разных странах Европы.

Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

Вечером глава государства дал старт концерту-реквиему, посвященному 80-летию полного освобождения Ленинграда. Масштабное мероприятие проходит на стадионе «Газпром-арена» в Санкт-Петербурге. Оно объединило ветеранов, представителей власти, общественных и молодежных организаций.

«Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и не покорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания», – сказал Путин.

Президент заявил, что блокада Ленинграда – это геноцид, и Россия намерена добиться того, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. «Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», – подчеркнул российский лидер.

