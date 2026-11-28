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Власти определили сроки и проект восстановления Крымского моста
Власти приняли все проектные решения по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что специалисты приняли все проектные решения для восстановления Крымского моста и назначили ответственных за проведение работ.
«Мы активно продолжаем работу по восстановлению Крымского моста. Все решения проектные приняты, определены сроки, ответственные, необходимые материалы», – сообщил Хуснуллин.
Ранее вице-премьер отмечал, что проектировщики рассматривают два варианта восстановления объекта и ведут соответствующие расчеты.
В ноябре сооружение подверглось атакам со стороны Вооруженных сил Украины, из-за чего движение автомобилей было приостановлено. Железнодорожное сообщение, прерванное на несколько дней, к настоящему моменту восстановлено в полном объеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минтранса России Дмитрий Ядров указал на преждевременность разговоров о сроках восстановления автомобильной части Крымского моста.
Во вторник заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала атаку на объект перед саммитом АТЭС попыткой Киева подорвать урегулирование кризиса.
Ранее Хуснуллин рассказал об определении этапов восстановительных работ.