При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Иран отверг обвинения в атаке на Кувейт
Представитель ВС Ирана Шекарчи отверг обвинения в атаке на Кувейт
Тегеран не проводил военных операций и атак на Кувейт, заявил представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.
«Никаких военных операций или атак со стороны вооруженных сил Ирана в регионе не было», – приводит слова Шекарчи РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.
Он подчеркнул, что Израиль и США ранее проводили операции под «ложным флагом», чтобы прикрыть свои действия и подорвать безопасность в регионе.
Ранее в четверг представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван заявил, что в результате падения обломков беспилотников в стране пострадали не менее четырех человек, и назвал произошедшее иранской агрессией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе иранское телевидение сообщило об ударе вооруженных сил Ирана по американской военной базе Али аль-Салем в Кувейте.
В июле Кувейт обвинил Иран в ударе по объекту китайской компании и гибели одного человека.
Иран заявил об уничтожении американских зенитных ракетных комплексов и другой техники при атаке беспилотников на военные объекты в Кувейте.