Представитель ВС Ирана Шекарчи отверг обвинения в атаке на Кувейт

Tекст: Валерия Городецкая

«Никаких военных операций или атак со стороны вооруженных сил Ирана в регионе не было», – приводит слова Шекарчи РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

Он подчеркнул, что Израиль и США ранее проводили операции под «ложным флагом», чтобы прикрыть свои действия и подорвать безопасность в регионе.

Ранее в четверг представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван заявил, что в результате падения обломков беспилотников в стране пострадали не менее четырех человек, и назвал произошедшее иранской агрессией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе иранское телевидение сообщило об ударе вооруженных сил Ирана по американской военной базе Али аль-Салем в Кувейте.

В июле Кувейт обвинил Иран в ударе по объекту китайской компании и гибели одного человека.

Иран заявил об уничтожении американских зенитных ракетных комплексов и другой техники при атаке беспилотников на военные объекты в Кувейте.