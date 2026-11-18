ВС России поразили четыре электроподстанции на Украине

Минобороны: ВС России поразили четыре электроподстанции на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы России поразили сухогруз в Черном море, доставлявший в порт Одессы военные грузы для украинской армии, и локомотив в районе станции Кривой Рог, сообщает Минобороны в Max.

Кроме того, поражены три электроподстанции в Ровенской и Днепропетровской областях, а также подстанция в Черновцах, обеспечивавшие работу предприятий ВПК и логистических центров ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об ударах по логистическим центрам, портам и железнодорожной инфраструктуре ВСУ.

В воскресенье российские военные нанесли удары по украинским энергетическим и логистическим объектам.

В субботу ведомство отчиталось о поражении портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.