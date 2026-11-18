Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Иранская ПВО сбила американский беспилотник над Ормузским проливом
ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом
Противовоздушная оборона армии Ирана уничтожила американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 над Ормузским проливом.
Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили американский летательный аппарат MQ-9 над восточной частью Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на армию республики.
«В продолжение успехов сил ПВО армии Ирана в уничтожении передовых БПЛА врага еще один беспилотник MQ-9 был сбит в восточной части Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы иранской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана предложил наградить командующего Центральным командованием ВС США адмирала Брэда Купера «медалью за потери» американских разведывательных беспилотников.
В понедельник иранские военные сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.
В начале месяца иранские силы ПВО перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9.