TWZ: Швеция поставит Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»

Власти Швеции заявили о передаче Киеву 16 истребителей Gripen в 2027 году
Стокгольм направит Киеву партию из 16 боевых самолетов Gripen, передача которых ожидается в начале 2027 года вместе с передовыми ракетами класса «воздух – воздух» Meteor.
О планах шведского правительства рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским, передает The War Zone.
«Украина четко определила самолеты Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС в долгосрочной перспективе и намерена закупить новейшую версию Gripen E», – заявил политик.
Власти страны планируют выделить до 16 подержанных истребителей модификации C/D из собственных запасов. Ожидается, что воздушные суда будут оснащены дальнобойными ракетами Meteor, способными поражать цели на расстоянии до 209 километров. Обучение украинских пилотов уже началось и будет расширено осенью.
В дальнейшем Киев рассчитывает приобрести до 20 современных самолетов версии E/F. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, эта сделка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза на сумму 2,9 млрд долларов. В перспективе украинские власти надеются получить от 100 до 150 таких машин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Стокгольм запланировал передать Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.
Осенью прошлого года Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях приобрести не менее 100 истребителей данной марки. Украинский лидер заявил о потребности ВСУ в 250 новых западных самолетах.