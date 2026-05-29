TWZ: Швеция поставит Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»

Власти Швеции заявили о передаче Киеву 16 истребителей Gripen в 2027 году

Tекст: Мария Иванова

О планах шведского правительства рассказал премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи с Владимиром Зеленским, передает The War Zone.

«Украина четко определила самолеты Gripen как приоритетный вариант для своих ВВС в долгосрочной перспективе и намерена закупить новейшую версию Gripen E», – заявил политик.

Власти страны планируют выделить до 16 подержанных истребителей модификации C/D из собственных запасов. Ожидается, что воздушные суда будут оснащены дальнобойными ракетами Meteor, способными поражать цели на расстоянии до 209 километров. Обучение украинских пилотов уже началось и будет расширено осенью.

В дальнейшем Киев рассчитывает приобрести до 20 современных самолетов версии E/F. По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, эта сделка будет профинансирована за счет кредита Европейского союза на сумму 2,9 млрд долларов. В перспективе украинские власти надеются получить от 100 до 150 таких машин.

Осенью прошлого года Владимир Зеленский подписал соглашение о намерениях приобрести не менее 100 истребителей данной марки. Украинский лидер заявил о потребности ВСУ в 250 новых западных самолетах.