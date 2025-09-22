Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Дзюба попал в базу «Миротворца» из-за поддержки России и спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Российский футболист Артем Дзюба оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Его персональные данные были внесены в мартe 2023 года, причиной называется поддержка России и спецоперации на Украине.

«Миротворец» известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, связанных с ДНР и ЛНР. Весной 2016 года сайт опубликовал списки иностранных и российских журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, после чего ряд журналистов столкнулись с угрозами.

Публикацию критиковали представители ОБСЕ и МИД России. Дуня Миятович, бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ, заявила, что такие действия могут повысить угрозу безопасности журналистов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикации «прямым призывом к расправе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» за участие в фестивале «Таврида.Арт» три года назад.

Главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева внесли в украинскую базу экстремистского «Миротворца» за участие в международных спортивных мероприятиях.

Участниц уфимской гандбольной команды «Уфа-Алиса» включили на украинский экстремистский сайт «Миротворец» после зарядки для бойцов спецоперации на Украине в парке «Патриот».