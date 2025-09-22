  • Новость часаНа подлете к Ярославлю сбиты три украинских БПЛА
    Зачем Европе миф о «вторжении» российских боевых самолетов
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Аксенов сообщил уточненные данные по погибшим и раненым при атаке БПЛА на Крым
    Захарова ответила на реплику Макрона о хаосе при изъятии активов России
    Маск метафорической фразой объяснил причину убийства Кирка
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    22 сентября 2025, 08:04 • Новости дня

    Дзюба попал в базу украинского сайта «Миротворец»

    Дзюба попал в базу «Миротворца» из-за поддержки России и спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Имя форварда Артема Дзюбы оказалось в базе украинского сайта «Миротворец» – среди причин указана поддержка России и спецоперации на Украине.

    Российский футболист Артем Дзюба оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости». Его персональные данные были внесены в мартe 2023 года, причиной называется поддержка России и спецоперации на Украине.

    «Миротворец» известен публикацией личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, связанных с ДНР и ЛНР. Весной 2016 года сайт опубликовал списки иностранных и российских журналистов, аккредитованных в ДНР и ЛНР, после чего ряд журналистов столкнулись с угрозами.

    Публикацию критиковали представители ОБСЕ и МИД России. Дуня Миятович, бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ, заявила, что такие действия могут повысить угрозу безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала публикации «прямым призывом к расправе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова попала в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» за участие в фестивале «Таврида.Арт» три года назад.

    Главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева внесли в украинскую базу экстремистского «Миротворца» за участие в международных спортивных мероприятиях.

    Участниц уфимской гандбольной команды «Уфа-Алиса» включили на украинский экстремистский сайт «Миротворец» после зарядки для бойцов спецоперации на Украине в парке «Патриот».

    21 сентября 2025, 22:03 • Новости дня
    Аксенов: ВСУ ударили по санаторию в Крыму, погибли люди

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Беспилотники поразили несколько объектов на территории санатория, повреждено здание школы в поселке, указал Аксенов в своем Telegram-канале.

    «К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших – около 15 человек, число погибших уточняется», – добавил он.

    Из-за падения фрагментов дрона загорелась сухая трава у Ялты.

    На месте работают профильные службы, добавил он.

    Ранее в воскресенье Минобороны сообщало, что над Россией во второй половине дня сбили 22 дрона, в том числе над Крымом – три.

    В ночь на 21 сентября над Крымом сбили 12 дронов.

    21 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    В зоне СВО погиб поляк Ежи Тыц, руководивший мемориальным обществом «Курск»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Польши Ежи Тыц, возглавлявший мемориальное общество «Курск» и участвовавший в восстановлении памятников советским воинам, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в правительстве Курской области.

    Тыц был гражданином Польши, он известен своей деятельностью по восстановлению памятников советским солдатам в Польше, передает ТАСС со ссылкой на сообщение областного руководства.

    «На фронте он взял позывной «Зыгмунт» и до конца оставался верен своим убеждениям, сражаясь против неонацистов», – говорится в сообщении.

    Тыц долгие годы возглавлял общество «Курск» в Польше. Под его руководством были восстановлены десятки памятников и воинских захоронений. В мае 2020 года за эту работу его наградили медалью «Памяти героев Отечества».

    Тыц осуществлял свою деятельность, несмотря на жесткое давление русофобских властей Варшавы, которые вынудили его покинуть родину. Последние годы он проживал в России.

    В 2019 году Тыц критиковал занимавшего тогда пост директора музея Второй мировой войны в Гданьске Кароля Навроцкого из-за запрета исполнения песни «Темная ночь».

    Сейчас Навроцкий находится в должности президента Польши, он одержал победу, набрав 50,89% голосов во втором туре выборов.

    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    21 сентября 2025, 16:20 • Новости дня
    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду

    Депутат Матвейчев: Молдавия при Санду вступила на опасный путь украинизации

    Депутат: Зеленский решил ударить Гуцул в поддержку Санду
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В случае сохранения власти Майя Санду продолжит «украинизацию» Молдавии и рискует завести страну в крайне сложную ситуацию, когда вероятность прямого конфликта с Россией значительно возрастет, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    «Санкции Украины против уже находящейся в заключении башкана Гагаузии Евгении Гуцул – очередной акт антигуманизма со стороны офиса Владимира Зеленского. Правительство Молдавии уже разделило эту сильную женщину с ее детьми, приговорив к семи годам лишения свободы по совершенно надуманному поводу», – сказал Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «И в этих условиях на сцену выходит Зеленский, который своими действиями буквально кричит: «Пустите меня к ней, я тоже хочу ее ударить». Это мерзкое, некрасивое и абсолютно немужское поведение. Киев таким образом пытается продемонстрировать солидарность с Кишиневом, который тоже пытается идти по дороге западной интеграции», – подчеркивает он.

    «Зеленский и Майя Санду состоят в одной секте либерального диктата. Ее участники в целом стремятся поддерживать друг друга. Налицо крайне опасная тенденция: украинизация Молдавии. В случае, если действующая администрация республики сохранит власть, молдавское государство ждут темные времена», – считает собеседник.

    «В стране будут устроены гонения на религиозных деятелей, еще больше граждан уедут за рубеж. Кроме того, начнутся военные провокации в сторону Приднестровья, что может привести и к прямому конфликту с Россией», – спрогнозировал Матвейчев.

    Ранее Владимир Зеленский объявил санкции против экс-главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в принятом санкционном списке числятся 66 физических лиц, а также 13 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов фигурантов документа, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, а также прекращение всех принятых торговых соглашений. Помимо Гуцул среди физических лиц в списке имеется и внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля – Пьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху». Ее европейские адвокаты указали на многочисленные нарушения молдавского законодательства при вынесении приговора Гуцул, а также международных стандартов прав человека.

    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    21 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфискация российских активов стала бы актом, нарушающим международное право, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью.

    «Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».

    Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».

    Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.

    21 сентября 2025, 23:27 • Новости дня
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    Минобороны сообщило о гибели двух человек при атаке БПЛА ВСУ на Крым
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Как заявили в оборонном ведомстве, 21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым.

    «В результате террористического акта по предварительной информации погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести», – сказано в сообщении.

    Минобороны уточнило, что атака произошла около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет военных объектов.

    «Вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами», – уточнили там.

    Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов вечером воскресенья сообщил, что  украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове, есть погибшие, пострадало 15 человек, также повреждено здание школы в поселке Форос.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию.

    Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 20:51 • Новости дня
    Над Россией за четыре часа сбили 22 украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В воскресенье после полудня над российской территорией перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    С 16.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО нейтрализовали 16 дронов над Черным морем, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Белгородской областью и над Крымом сбили по три дрона.

    До этого над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника.

    В ночь с субботы на воскресенье над Россией нейтрализовали 19 украинских дронов.

    21 сентября 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году

    Песков рассказал, как украинцы «шипели» на него за георгиевскую ленту

    Песков вспомнил реакцию украинской делегации на георгиевскую ленту в 2015 году
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что носит георгиевскую ленту на сумке уже много лет, а на переговорах в Минске в 2015 году она вызвала возмущение у украинской делегации.

    По его словам, первую ленточку он завязал на свою сумку за два месяца до заключения минских договоренностей, но она порвалась. В 2015 году Песков отправился на переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Минск уже с новой ленточкой, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что во время этих переговоров представители украинской делегации неодобрительно отнеслись к его поступку. «Я приехал с этой ленточкой – с предшественницей, та порвалась совсем – в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что «зачем я это таскаю». Я говорил: «Не ваше это дело»», – поделился он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Также пресс-секретарь отметил, что георгиевскую ленту всегда повязывает на свою сумку.

    В июле эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Напомним, полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы «V», «Z» , военные марши и песни, следует из официального вестника земельного административного ведомства Берлина.

    22 сентября 2025, 00:55 • Новости дня
    Захарова после атаки БПЛА ВСУ на Крым предложила ЕС и НАТО заглянуть в зеркало

    Tекст: Ирма Каплан

    Атаку дронов ВСУ на Ялту и Крым в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным актом терроризма со стороны киевского режима и обратилась к ЕС и НАТО.

    «Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения», – заявила дипломат в комментарии ТАСС.

    Напомним, Минобороны России доложило о гибели двух человек в результате атаки БПЛА ВСУ и 15 пострадавших с ранениями различной тяжести. Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил данные по погибшим и раненым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Крыма вечером воскресенья сообщил, что украинские дроны атаковали санаторий «Форос» на Крымском полуострове.

    Прокуратура Крыма сообщила о том, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших при атаке дронов на регион и запустила горячую линию. Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, какие повреждения получила школа в Форосе.

    21 сентября 2025, 14:42 • Новости дня
    ВС России отрезали подразделения двух украинских бригад в лесу под Синельниково

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В лесистой местности возле Синельниково в Харьковской области два подразделения украинской армии оказались окружены российскими военными, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ блокированы в лесу у Синельниково в Харьковской области, сообщил собеседник РИА «Новости».

    Общая численность окруженных украинских военных оценивается до роты. Российские военные продолжают наносить огневое поражение заблокированным группировкам.

    Специальная рота 57-й бригады попыталась провести контратаку западнее Синельниково, однако эта попытка оказалась безуспешной. Все атаки противника были отражены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ начали отходить на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении, неся тяжелые потери.

    Также сообщалось, что у Волчанска в Харьковской области российские силы продвинулись до 500 метров на востоке города, в том числе на левом берегу реки Волчья.

    21 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Дубинский: Экипажи ТЦК получают по 200 долларов за пойманного призывника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) получают различные премии за насильственно мобилизованных украинцев, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По его словам, премия экипажу ТЦК за одного пойманного человека составляет 8 тыс. гривен (200 долларов), написал Дубинский, передает «Газета.Ru».

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мужчины на Украине платят от 30 до 50 тыс. долларов, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.

    Ранее в Херсонской и Запорожской областях местные жители начали раскрывать российским военным данные о расположении военкоматов и украинских боевиков.

    22 сентября 2025, 04:00 • Новости дня
    WSJ заявила о новой БПЛА-стратегии ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новая технология беспилотников позволила Москве угрожать потенциальным целям на расстоянии до 20 миль (32 км) от линии фронта, пишет WSJ.

    Эта технология, называемая в ВС России дроны типа «матка» позволяют значительно увеличить дальность поражения целей.

    «Украинские военные заявили, что в последние месяцы российские силы начали применять новую тактику: тяжелые беспилотники типа «матка» вылетают далеко за линию контроля и выпускают более мелкие взрывоопасные дроны, которые затем атакуют украинскую технику», – цитирует «Газета.Ru» материал Wall Street Journal (WSJ).

    Там уточняется, что дрон-матка служит еще и ретрансляционной антенной, что позволяет поддерживать связь дронов с пилотами.

    Эти дроны ВС России точнее бьют по целям и работают на расстоянии до 30 км от линии фронта, отметила газета WSJ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года в зоне СВО заметили российский дрон-матку, работающий как ретранслятор. В воздухе «матка» работает как ретранслятор для других аппаратов, таким образом существенно возрастает дальность действия дронов-камикадзе.

    Лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz решили испытать в зоне СВО.

    21 сентября 2025, 20:20 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ ударил по автозаправке в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью дрона ударили по автомобильной заправочной станции в городе Стаханов в ЛНР, об этом сообщили в республиканском правительстве.

    Удар наносили около 17.00 по местному времени, загорелась топливная цистерна, указали в правительстве, передает РИА «Новости».

    Возгорание уже ликвидировали. Данные о возможных пострадавших уточняются.

    Ранее при ударе украинского беспилотника по городу Васильевка в Запорожской области пострадали 12 местных жителей, среди которых один ребенок 2024 года рождения.

    Также при атаке БПЛА в Белгородской области погиб мирный житель.

    21 сентября 2025, 14:13 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожили три украинских дрона за два часа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Днем над территорией Белгородской области поразили три украинских беспилотника, сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Дроны сбили дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 11.00 до 13.00 мск, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

    Напомним, в ночь с субботы на воскресенье средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа.

    В ночь на субботу над страной нейтрализовали 149 украинских беспилотников.

    21 сентября 2025, 18:21 • Новости дня
    При ударе дронов ВСУ в Белгородской области погиб человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате ударов беспилотниками по Ракитянскому району Белгородской области погиб мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю, водитель погиб на месте, уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

    Еще пятерым потребовалась медицинская помощь в больницах Белгорода и Ракитянской ЦРБ.

    Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в Пролетарском. Пострадали двое мужчин и женщина, у мужчин осколочные ранения, у женщины – баротравма.

    Четвертая пострадавшая с осколочными ранениями получает помощь в Ракитянской ЦРБ. В результате удара повреждены фасад и остекление здания.

    В селе Новоленинское FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения рук и ног. Его доставили в Ракитянскую ЦРБ. Позже его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина полностью уничтожена огнем.

    Ранее в воскресенье в ходе атак ВСУ в Белгородской области погиб один мирный житель.

    Перейти в раздел

