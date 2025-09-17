Алина Загитова попала в базу «Миротворца»

Алину Загитову внесли в «Миротворец» за посещение фестиваля «Таврида.Арт»

Tекст: Мария Иванова

Алина Загитова внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. На странице ресурса указано, что причиной стало участие спортсменки в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

«Миротворец» – сайт, созданный в 2014 году, который публикует нелегально собранные личные данные различных деятелей, в том числе журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс. В России доступ к сайту заблокирован по решению суда.

Загитовой 23 года. Помимо золота Олимпиады, она является серебряным призером Игр в командных соревнованиях, а также чемпионкой мира и Европы.

Напомним, ранее главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева внесли в украинскую базу экстремистского «Миротворца» за участие в международных спортивных мероприятиях.

Уфимских гандболисток внесли в базу «Миротворца» после проведения зарядки для участников спецоперации на Украине.

А накануне в базу «Миротворца» попали трое российских детей шести, восьми и 12 лет за якобы нарушение границы Украины.