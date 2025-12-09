Минобороны: За пять часов силы ПВО России сбили 26 украинских дронов

Tекст: Тимур Шайдуллин

С 9.00 до 14.00 по московскому времени 9 декабря средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства, сообщает Минобороны.

17 беспилотников сбиты над Брянской областью, два были уничтожены в Калужской области, по одному аппарату – над Курской, Смоленской и Ставропольским краем.

Также по одному беспилотнику сбили над территорией Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия-Алания. Информации о пострадавших и разрушениях вследствие инцидента не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России ночью сообщило о 121 сбитом украинском беспилотнике над регионами страны и Каспийским морем, из которых 49 были сбиты над Белгородской областью.

Вечером понедельника Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА в четырех регионах России. Кроме того, 8 декабря за пять часов силы ПВО ликвидировали 15 украинских беспилотников.