Минобороны: За пять часов силы ПВО России сбили 26 украинских дронов
За пять часов во вторник над девятью регионами России средствами противовоздушной обороны были уничтожены 26 беспилотных аппаратов самолетного типа украинского происхождения, сообщили в Минобороны.
С 9.00 до 14.00 по московскому времени 9 декабря средствами противовоздушной обороны России были уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства, сообщает Минобороны.
17 беспилотников сбиты над Брянской областью, два были уничтожены в Калужской области, по одному аппарату – над Курской, Смоленской и Ставропольским краем.
Также по одному беспилотнику сбили над территорией Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия-Алания. Информации о пострадавших и разрушениях вследствие инцидента не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России ночью сообщило о 121 сбитом украинском беспилотнике над регионами страны и Каспийским морем, из которых 49 были сбиты над Белгородской областью.
Вечером понедельника Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских БПЛА в четырех регионах России. Кроме того, 8 декабря за пять часов силы ПВО ликвидировали 15 украинских беспилотников.