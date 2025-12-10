Гуляйполе оказалось под полным огневым контролем ВС России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Город Гуляйполе находится под полным огневым контролем артиллерии и операторов дронов Восточной группировки российских войск, передает ТАСС. По информации Минобороны России, в настоящее время артиллерия и подразделения беспилотных систем полностью контролируют не только город, но и ведущие к нему дороги, а также прилегающие территории.

В ведомстве уточнили: «В настоящий момент город с ведущими в него дорогами и прилегающими территориями находится под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток», что исключает как незамеченное перемещение и смену позиций противником в городской застройке, так и подвоз ему резервов и боеприпасов».

Для усиления контроля задействовали бойцов 35-й армии, работающих с установками «Град». Они нанесли массированные удары по временным пунктам дислокации военных Украины в частном жилом секторе города. В результате этих ударов были уничтожены укрепленные позиции и сооружения, используемые противником для размещения вооруженных сил и техники.

В Минобороны добавили, что в ходе операции были уничтожены несколько бронемашин Humvee, часть из которых поражена на подъездах к Гуляйполю и в пределах города. Одна из машин, подорвавшись на мине, была добита точным ударом дрона. Кроме того, нанесены удары по пикапам, на которых украинские военные пытались перебросить резервы в осажденный город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области. Взятие Яблокова позволило ВС России продвинуться к Гуляйполю. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области.