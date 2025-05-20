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Марочко сообщил о переброске в Северск групп с иностранными солдатами
Подразделения с иностранными наемниками и западным вооружением были замечены российскими военными на направлении севернее и восточнее Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военные обнаружили маневренные группы с иностранными военными и вооружением натовского образца у Северска, передает ТАСС. По словам Марочко, на линии боевого соприкосновения действуют небольшие отряды – они перемещаются на пикапах с установленными зенитно-пулеметными установками и минометами западного производства.
Марочко сообщил, что машины передвигаются по две-три единицы вдоль фронта, наносят кратковременные удары по российским позициям и быстро меняют место дислокации. В ходе радиоэлектронной разведки выяснилось, что группы используют натовскую систему позывных и ведут переговоры на английском языке.
Эксперт отметил, что присутствие иностранных солдат подтверждается как визуальными наблюдениями, так и результатами перехвата радиопереговоров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ на Северском участке фронта в Донбассе. Российские военные достигли новых позиций в Верхнекаменском, взяв под контроль социальные объекты и часть жилой застройки на Северском направлении. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.