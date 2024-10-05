Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
РСЗО «Ураган» уничтожила склад ВСУ на Северском фронте
На Северском участке фронта в Донбассе расчет РСЗО «Ураган» 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» поразил склад боекомплекта и пункт временной дислокации ВСУ.
В результате атаки были уничтожены склад боекомплекта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Операторы БПЛА 3-й армии в ходе проведения разведывательной операции выявили эти важные цели в районе Северского участка. Обнаружив склад с боеприпасами и пункт временной дислокации противника, было принято решение о нанесении удара при помощи РСЗО «Ураган».
На видео, снятом с беспилотника, зафиксированы моменты ударов, в результате которых были уничтожены несколько автомобилей, а также склад и пункт временной дислокации ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в курском приграничье.